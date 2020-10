U školi su ga maltretirali, a spas je našao u karateu i filmovima

<p>Malo tko će njegove uloge svrstati u kvalitetne i značajne za sedmu umjetnost, ali pojava <strong>Jean-Claudea Van Dammea</strong> u popularnoj je kulturi ostavila neizbrisiv trag. Majstor borilačkih vještina i jedan od najpoznatijih glumaca iz akcijskih filmova, koji nerijetko koketiraju s trash elementima, rođen je 18. listopada 1960. u Belgiji i na današnji dan slavi svoj 60. rođendan, a nema sumnje kako će još neko vrijeme biti sinonim za filmskog snagatora.</p><p>No nije uvijek bilo tako. Naprotiv, kao dijete bio je slabašan, boležljiv, nosio je naočale s nepopularnim debelim okvirima i nije bio omiljen u društvu. Bavio se klasičnim baletom, a vršnjaci su ga zbog toga zadirkivali, čak i tukli. Doma je dolazio s modricama i stoga ga je otac odlučio upisati na karate. Tamo je radio i na psihičkoj pripremi i podizanju samopouzdanja. </p><p>Trenirao je tri do četiri puta tjedno, a kad mu je bilo 18 dobio je crni pojas. Dvije godine kasnije postao je europski prvak u karateu. Nakon toga počeo je raditi kao izbacivač u jednom klubu, a četiri godine kasnije dobiva prvi angažman u Hollywoodu.</p><p>Kad je odselio u SAD i pokušao se probiti kao glumac, neko vrijeme je živio na ulici i jeo što je uspio naći. Upoznao je tada Chucka Norrisa s kojim je često sparirao, a ovaj mu je našao posao izbacivača u noćnom klubu. Početkom 90-ih navukao se na kokain, na kojeg je, rekao je, trošio više od 10.000 dolara tjedno. </p><p>Ženio se pet puta i to za četiri žene. Dvaput je ulazio u brak s bildericom Gladys Portugues, a javnost pamti i skandal kad je ženu varao je s australskom pjevačicom Kylie Minogue. Njegova bivša to nije znala sve dok Van Damme to nije hladno rekao u jednom intervjuu 2012. </p><p>Svjetsku slavu stekao je zahvaljujući filmu 'Bloodsport', a zatim je odigrao upečatljive role i zaradio lijepe financijske injekcije ulogama u filmovima Kickboxer (1989), Dvostruki udar (1991), Univerzalni vojnik (1992), Teška meta (1993), Vremenski policajac (1994) i JCVD (2008).</p><p>U drugoj polovici 90-ih glumio je u nizu poprilično neuspješnih filmova i projekata, što je naštetilo njegovoj dotadašnjoj karijeri, a zatim je posljednjih godina njegov lik oživjela franšiza 'Plaćenika'. </p><p>Belgijci su mu podigli kip, a on će zauvijek ostati upamćen po svojim špagama, koje je često s godinama parodirao u raznim prilikama i reklamama. </p>