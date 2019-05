'U slobodno vrijeme kad nismo anđeli, rasturamo na plejki'

Vrijeme u Tel Avivu većinom provodimo na probama. Nažalost nemamo puno slobodnog vremena, ali to što imamo iskoristimo na odmor, šetnju po plaži i u mom slučaju PlayStation, priča nam Roko Blažević koji za šest dana nastupa na Izboru za pjesmu Eurovizije.

Naš ovogodišnji predstavnik na Eurosongu najviše voli igrati arkadne igrice Crash Bandicoot te Spyro. Dnevno provodi oko sat vremena igrajući PlayStation.

- Duže mi ne daju. S obzirom da je i pobjednica Eurovizije, Marija Šerifović, na taj način provodila svoje slobodno vrijeme, mislim da ‘plejka’ ne može biti loša stvar - u šali dodaje. Priznaje i kako mu je Tel Aviv predivan grad.

Foto: Instagram - Zahvatilo nas je lijepo i sunčano vrijeme pa je plaža pravi užitak - kaže nam Roko koji se i na društvenim mrežama pohvalio videima s izraelske plaže. Objavio je i video na kojem se vidi da slobodno vrijeme provodi uživajući i na bazenu u hotelu Crowne Plaza.

U utorak je Roko odradio prvu eurovizijsku probu, a uskoro ga očekuje i druga nakon koje će se 16. svibnja popeti na eurovizijsku pozornicu i pjesmom “The Dream” pokušati osvojiti publiku i žiri.

- Spremni smo i jedva čekamo povratak na veliku eurovizijsku scenu - ističe Roko. Svoje eventualne favorite na ovogodišnjem Eurosongu ipak ne želi otkrivati jer smatra da ne bi bilo kolegijalno ikoga isticati. Ipak priznaje da postoji njemu nekoliko zanimljivih pjesama. Nema tremu pred nastup, ali je jako uzbuđen.