U srpnju stižu u pulsku Arenu: Kraftwerk objavio obljetničko izdanje albuma 'Radio-activity'

Legende elektronske glazbe Kraftwerk, po mnogima jedan od najutjecajnijih bendova svih vremena, objavili su obljetničko izdanje albuma “Radio-activity”, a svjetska turneja dovodi ih u pulsku Arenu u utorak 28. srpnja 2026.

Peti album “Radio-activity” reizdanje je doživio povodom 50 obljetnice. Istražujući teme komunikacije preko radija i radioaktivnosti, album je eksperimentalniji od prethodnika, sadrži i singl “Radioactivity”, a prvi je s klasičnom Kraftwerk postavom vokala, sintisajzera i elektroničkih perkusija.

Kultni njemački glazbenici trenutno su na svjetskoj MultiMedia turneji u sklopu koje dolaze i u Hrvatsku. Pomno birani nastupi u svjetskim metropolama poput Tokija, Hong Konga ili nadolazeća tri koncerta u svjetski poznatoj Royal Albert Hall dvorani u Londonu donose presjek impresivne karijere. Dosadašnja setlista uključuje “Computer World”, “It's More Fun to Compute”, “The Man-Machine”, “Autobahn”, “Computer Love”, “The Model”, “Trans-Europe Express”, “Metal on Metal”, “Radioactivity”, “Tour de France”, “La Forme”, “Techno Pop” ili “Musique Non Stop”.

Hvaljeni roboti Kraftwerk stalno upotpunjuju turneju s novostima, a Multimedia Tour počela je 2012. u Muzeju moderne umjetnosti u New Yorku. Dijelom performans i dijelom digitalna instalacija, koncert Kraftwerka je audio i tehnološki spektakl uživo. Presjek kultnih osam albuma prati i pomno odabran vizualni dizajn koji naglašava melodije i donosi posebno koncertno iskustvo predstavljajući skladbe koje su oblikovale modernu glazbu.

Kraftwerk u povijesni amfiteatar donosi elektroničku glazbu, računalne animacije i fuziju koncerta i umjetnosti, što njihove nastupe opisuje kao pravi “Gesamtkunstwerk” - potpuno umjetničko djelo. Na ekskluzivnom sjedećem koncertu Kraftwerk će kroz gotovo dva sata predstaviti retrospektivu svog rada i impresivne karijere koja traje više od pet desetljeća.

Nastupi uživo oslikavaju uvjerenje Ralfa Huettera, osnivača Kraftwerka, kao i cijelog tima o uzajamnom doprinosu strojeva i ljudi. Sa svojim kompozicijama, inovativnim tehnikama i sintetičkim glasovima utjecali su na mnoštvo žanrova, od electra i hip-hopa, do techna i synth popa. Albumi poput “Autobahn”, “Trans-Europe Express”, “The Man-Machine” ili “Computer World” upisali su ih u glazbenu povijest.

Kao multimedijalni projekt Kraftwerk je nastao 1970. godine kada su Ralf Huetter i Florian Schneider postavili Kling Klang Studio u njemačkom Düsseldorfu. Do sredine 70-ih grupa je postala međunarodno poznata zbog svog revolucionarnog zvuka. Kraftwerk od tada drži kultni status zahvaljujući stalnom eksperimentiranju s robotikom i tehničkim inovacijama, a njihova futuristička vizija glazbe stvorila je soundtrack za 21. stoljeće. Kraftwerkovom doprinosu glazbi svjedoči i Grammy za životno djelo, uvršteni su u Rock & Roll Hall Of Fame, a album “3-D The Catalogue” osvojio je Grammyja.

Pulska Arena bit će savršena lokacija za doživjeti presjek karijere Kraftwerka, kultnih glazbenika elektronske glazbe.

Ulaznice po cijeni od 58 do 94 eura, ovisno o sektoru unutar Arene, u prodaji su u sustavu Eventim.