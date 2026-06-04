Obavijesti

Show

Komentari 0
LEGENDE ELEKTRONIKE

U srpnju stižu u pulsku Arenu: Kraftwerk objavio obljetničko izdanje albuma 'Radio-activity'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
U srpnju stižu u pulsku Arenu: Kraftwerk objavio obljetničko izdanje albuma 'Radio-activity'
2
Foto: promo

Istražujući teme komunikacije preko radija i radioaktivnosti, album je eksperimentalniji od prethodnika, sadrži i singl “Radioactivity”, a prvi je s klasičnom Kraftwerk postavom vokala, sintisajzera i elektroničkih perkusija

Admiral

Legende elektronske glazbe Kraftwerk, po mnogima jedan od najutjecajnijih bendova svih vremena, objavili su obljetničko izdanje albuma “Radio-activity”, a svjetska turneja dovodi ih u pulsku Arenu u utorak 28. srpnja 2026.

Peti album “Radio-activity” reizdanje je doživio povodom 50 obljetnice. Istražujući teme komunikacije preko radija i radioaktivnosti, album je eksperimentalniji od prethodnika, sadrži i singl “Radioactivity”, a prvi je s klasičnom Kraftwerk postavom vokala, sintisajzera i elektroničkih perkusija.

Kultni njemački glazbenici trenutno su na svjetskoj MultiMedia turneji u sklopu koje dolaze i u Hrvatsku. Pomno birani nastupi u svjetskim metropolama poput Tokija, Hong Konga ili nadolazeća tri koncerta u svjetski poznatoj Royal Albert Hall dvorani u Londonu donose presjek impresivne karijere. Dosadašnja setlista uključuje “Computer World”, “It's More Fun to Compute”, “The Man-Machine”, “Autobahn”, “Computer Love”, “The Model”, “Trans-Europe Express”, “Metal on Metal”, “Radioactivity”, “Tour de France”, “La Forme”, “Techno Pop” ili “Musique Non Stop”.

Hvaljeni roboti Kraftwerk stalno upotpunjuju turneju s novostima, a Multimedia Tour počela je 2012. u Muzeju moderne umjetnosti u New Yorku. Dijelom performans i dijelom digitalna instalacija, koncert Kraftwerka je audio i tehnološki spektakl uživo. Presjek kultnih osam albuma prati i pomno odabran vizualni dizajn koji naglašava melodije i donosi posebno koncertno iskustvo predstavljajući skladbe koje su oblikovale modernu glazbu.

Kraftwerk u povijesni amfiteatar donosi elektroničku glazbu, računalne animacije i fuziju koncerta i umjetnosti, što njihove nastupe opisuje kao pravi “Gesamtkunstwerk” - potpuno umjetničko djelo. Na ekskluzivnom sjedećem koncertu Kraftwerk će kroz gotovo dva sata predstaviti retrospektivu svog rada i impresivne karijere koja traje više od pet desetljeća.

Nastupi uživo oslikavaju uvjerenje Ralfa Huettera, osnivača Kraftwerka, kao i cijelog tima o uzajamnom doprinosu strojeva i ljudi. Sa svojim kompozicijama, inovativnim tehnikama i sintetičkim glasovima utjecali su na mnoštvo žanrova, od electra i hip-hopa, do techna i synth popa. Albumi poput “Autobahn”, “Trans-Europe Express”, “The Man-Machine” ili “Computer World” upisali su ih u glazbenu povijest.

Kao multimedijalni projekt Kraftwerk je nastao 1970. godine kada su Ralf Huetter i Florian Schneider postavili Kling Klang Studio u njemačkom Düsseldorfu. Do sredine 70-ih grupa je postala međunarodno poznata zbog svog revolucionarnog zvuka. Kraftwerk od tada drži kultni status zahvaljujući stalnom eksperimentiranju s robotikom i tehničkim inovacijama, a njihova futuristička vizija glazbe stvorila je soundtrack za 21. stoljeće. Kraftwerkovom doprinosu glazbi svjedoči i Grammy za životno djelo, uvršteni su u Rock & Roll Hall Of Fame, a album “3-D The Catalogue” osvojio je Grammyja.

Pulska Arena bit će savršena lokacija za doživjeti presjek karijere Kraftwerka, kultnih glazbenika elektronske glazbe.

Ulaznice po cijeni od 58 do 94 eura, ovisno o sektoru unutar Arene, u prodaji su u sustavu Eventim.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Bez grudnjaka ispod sakoa! Evo kako danas izgleda Šeherezada
OSTVARIO JOJ SE SAN

Bez grudnjaka ispod sakoa! Evo kako danas izgleda Šeherezada

Teško je povjerovati da je od prvog emitiranja serije '1001 noć' prošlo 20 godina. Bergüzar Korel, glumica koju su milijuni gledatelja upoznali kao Šeherezadu, i danas privlači pozornost gdje god se pojavi.
FOTO Sjećate li se Dajane iz 'Života na vagi'? Izgubila je više od 60 kg, evo kako sad izgleda
GOTOVO NEPREPOZNATLJIVA

FOTO Sjećate li se Dajane iz 'Života na vagi'? Izgubila je više od 60 kg, evo kako sad izgleda

Dajana Milevoj (28) iz Labina u sedmoj sezoni RTL-ova showa 'Život na vagi' izgubila je više od 60 kilograma. Danas živi aktivno, putuje Europom i osvaja planinske vrhove
Petra Dugandžić više ne izgleda ovako! Ljubi 26 godina mlađeg, a sad je otkrila veliku promjenu
IZNENADILA SVE

Petra Dugandžić više ne izgleda ovako! Ljubi 26 godina mlađeg, a sad je otkrila veliku promjenu

'Baš ste lijepi', 'Predivna si', 'Tko je ova diva'?, samo su neki od komplimenata kojima su pratitelji posljednjih dana obasuli Petru Dugandžić (49). Glumica je posljednjih godina često privlačila pažnju zbog svoje ljubavne priče s nigerijskim nogometašem Makom Nobleom, koji je od nje mlađi 26 godina. Ovoga puta razlog za komentare nije bio njezin privatni život, nego promjena kojom je osvježila svoj prepoznatljivi izgled.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026