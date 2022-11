U subotu pretpremijera filma o štićenicima popravih i odgojnih domova u Hrvatskoj

U subotu 05. 11. s početkom u 19:00 u Muzeju Suvremene Umjetnosti (MSU) u Zagrebu/kino Metropolis bit će održana prva javna kino projekcija i pretpremijera dugometražnog dokumentarnog filma "Sutra ću biti (Priča o Domcima)".

Riječ je o društveno odgovornom filmu o bivšim štićenicima odgojnih domova u Republici Hrvatskoj koje je ekipa filma pratila šest godina (2016. - 2022.), njihova života u institucijama i po izlasku te pokušajima resocijalizacije u društvo. Prema podacima filmskih arhiva riječ je o najdužem dokumentarnom filmu u povijesti Hrvatske i regije, zemalja bivše Jugoslavije u novom stoljeću i inače.

- Šest godina praćenja rada dječaka i sustava odgojnih domova koji brine o njima bila je iznimno zahtjevna i osjetljiva tema koja preslikava kako funkcionira dobar dio društva u Hrvatskoj i kako se sistem odnosi prema pojedincima. Mogućnost sagledavanja ne tako male kritične oko tisuću štićenika odgojnih domova godišnje, bila je velika avantura i životno iskustvo. Istovremeno i privilegij upoznavanja nekih vrlo živopisnih mladih osoba i karaktera - kazao je autor i producent Anđelo Jurkas.

- Tokom godina rada na projektu bilo je znakovitih pokušaja sabotiranja i stopiranja, ucjena i podmetanja sa svrhom

sprječavanja iznošenja istine i verzije priče klinaca iz filma, no prema reakcijama onih koji su imali prilike vidjeti film, riječ je o djelu koje bi u civiliziranom, zainteresiranom i odgovornom društvu trebalo otvoriti neka pitanja te dobiti odgovore na njih. Ideja filma je komunicirati otvoreno te iznošenjem problema pokušati afirmativno djelovati na popravljanje grešaka u funkcioniranju osjetljivog segmenta društva kao što je sustav skrbi nad klincima s problemima i njihovim obiteljima. Koliko smo zreli i spremni za to pokazat

će vrijeme, no ono što je sigurno - ovi mladi ljudi su zaslužili drugu priliku - dodao je.

Projekciji će uz mnoge osobe iz javnog života prisustvovati akteri filma, dječaci iz popravnih domova, a nakon filma će biti priređen Q&A otvoreni panel na temu filma.

Službena festivalska, kino, web i TV distribucija filma te projekcije po školama i obrazovnim institucijama kreću tokom 2023. a film će se novim načinom distribucije moći naručiti putem nove indie film platforme RUNDA ZA FILM koja je u razvoju u produkciji producenta filma - nezavisne tvrtke DOP Produkcija.

