U 'Survivor' se vratili bivši natjecatelji: Evo kako je to utjecalo na ostale natjecatelje

Povratak bivših natjecatelja 'Survivora', Marine Ivić i Marina Kaselj u žuto pleme te Anastasje Pribilović u zeleno, odmah je promijenio odnose i raspodjelu moći u plemenima. Njihov ulazak nije bio samo emotivan trenutak, nego i konkretna prilika za utjecaj na daljnji tijek igre.

U prvom izazovu povratnici su se borili za pravo da spase jednog nominiranog člana svog plemena. U dvoboju između Marine Ivić i Anastasje Pribilović uspješnija je bila Marina, čime je žutima donijela veliku stratešku prednost. „Večeras nitko ne odlazi kući, ali večeras se odlučuje tko dobiva drugu šansu”, poručio je voditelj, naglasivši važnost tog trenutka.

Time je Marina odmah dobila odgovornost odlučiti hoće li od predeliminacijske borbe spasiti Iana ili Stipu. „Tek sad sam svjesna da je zapravo baš velik pritisak trenutno na meni“, priznala je. Nakon promišljanja odlučila je poštedjeti Iana, pa je Stipe otišao u borbu protiv Ive i Dunje iz zelenog plemena.

Na kraju su Stipe i Dunja izborili ostanak, dok je Iva kao najlošija u igri ravnoteže završila kao natjecateljica koja će ići u duel krajem tjedna. „Znači mi puno što sam igrao dobro, rekao sam da ću se boriti“, poručio je Stipe nakon pobjede. „Krajem tjedna idem u duel, dat ću sve od sebe“, rekla je Iva.

U borbi za hranu nakon ove igre, uspješnije je bilo zeleno pleme koje je slavilo rezultatom 6:2, a važan bod donijela je upravo Anastasja: „Presretna sam što sam donijela bod. Obećala sam da ću ga donijeti i donijela sam ga.“

Ovaj rasplet jasno je pokazao koliko povratnici mogu promijeniti dinamiku i koliko svaka odluka nosi ozbiljne posljedice.