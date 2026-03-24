VELIKI OBRAT

U 'Survivor' se vratili bivši natjecatelji: Evo kako je to utjecalo na ostale natjecatelje

U igru su se vratili Marina Ivić, Marin Kaselj i Anastasja Pribilović

Povratak bivših natjecatelja 'Survivora', Marine Ivić i Marina Kaselj u žuto pleme te Anastasje Pribilović u zeleno, odmah je promijenio odnose i raspodjelu moći u plemenima. Njihov ulazak nije bio samo emotivan trenutak, nego i konkretna prilika za utjecaj na daljnji tijek igre.

U prvom izazovu povratnici su se borili za pravo da spase jednog nominiranog člana svog plemena. U dvoboju između Marine Ivić i Anastasje Pribilović uspješnija je bila Marina, čime je žutima donijela veliku stratešku prednost. „Večeras nitko ne odlazi kući, ali večeras se odlučuje tko dobiva drugu šansu”, poručio je voditelj, naglasivši važnost tog trenutka.

Time je Marina odmah dobila odgovornost odlučiti hoće li od predeliminacijske borbe spasiti Iana ili Stipu. „Tek sad sam svjesna da je zapravo baš velik pritisak trenutno na meni“, priznala je. Nakon promišljanja odlučila je poštedjeti Iana, pa je Stipe otišao u borbu protiv Ive i Dunje iz zelenog plemena.

Na kraju su Stipe i Dunja izborili ostanak, dok je Iva kao najlošija u igri ravnoteže završila kao natjecateljica koja će ići u duel krajem tjedna. „Znači mi puno što sam igrao dobro, rekao sam da ću se boriti“, poručio je Stipe nakon pobjede. „Krajem tjedna idem u duel, dat ću sve od sebe“, rekla je Iva.

U borbi za hranu nakon ove igre, uspješnije je bilo zeleno pleme koje je slavilo rezultatom 6:2, a važan bod donijela je upravo Anastasja: „Presretna sam što sam donijela bod. Obećala sam da ću ga donijeti i donijela sam ga.“

Ovaj rasplet jasno je pokazao koliko povratnici mogu promijeniti dinamiku i koliko svaka odluka nosi ozbiljne posljedice.

NOVE NAPETOSTI 'Neću se boriti': Majina izjava izazvala veliki obrat u Survivoru
FOTO Sjećate li se legendarne Nevenke iz 'Ljubav je na selu'? Pogledajte kako sada izgleda
BISTE LI JE PREPOZNALI?

Nevenka Petričević (49), javnosti poznatija kao Bekavac, i dalje je jedno od najprepoznatljivijih lica RTL-ova showa 'Ljubav je na selu'. Osebujna Neve gledatelje je svakodnevno oduševljavala svojim životnim stavovima i izjavama, a njezin turbulentan odnos s farmerom Žigom prepričava se i danas
Evo što će biti u ponedjeljak u vašim omiljenim sapunicama
DNEVNI PREGLED

Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljka 23. ožujka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Sherlock i Watson', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
Sređene i nasmijane: Nova cura Joška Gvardiola i Izabel Kovačić pozirale zajedno na tribinama
BOLJE POLOVICE

Na fotografijama koje je objavila Isabel Haugseng Johansen, partnerica norveške zvijezde Erlinga Haalanda, pozirale su na tribinama Izabel Kovačić i Lu Mastrović, djevojka Joška Gvardiola

