Glumica Laverne Cox (49) pojavila se na jednom od najboljih tuluma koji se održava svake godine, a gošće su samo žene. Organizira ga producentica Jennifer Klein (37), a tradicionalno okuplja mnoge zvijezde. Laverne je ukrala svu pažnju svojim modnim odabirom:

- Što obući nedjeljom popodne? - napisala je uz fotografiju s tuluma na Instagramu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na sebi je imala uski crni kombinezon s dubokim dekolteom i kožnim pojasom oko struka. Na nogama je imala tenisice, a outfit su zaokružile visoke crne rukavice.

Detalj koji je svima privukao pozornost je reflektirajuća maska koju je glumica imala na licu. Oduševljeni pratitelji zatrpali su ju komplimentima:

- 'Jesi li svemirac ili super heroj? Genijalno izgledaš', 'Legendarno', 'Ovo su sunčane naočale i maska u jednom!' - pisali su joj. Ipak bilo je i onih koje je zaprepastila modnim izričajem i koji smatraju kombinaciju prestrašnom.

Laverne je prva transrodna glumica nominirana za Emmy, a u zvijezde se vinula nakon uloge u seriji 'Orange is the new black' kad je utjelovila jednu od glavnih uloga.