U YouTube seriji nakon 29 godina vraća se Ralph Macchi

Wax on, wax off. Da je od cijelog originalnoga ‘Karate Kida’ ostala upamćena samo ta scena, u kojoj lukavi sensei Miyagi (Pat Morita) uči mladog Daniela LaRussoa (Ralph Macchio) kako je za vještinu karatea iznimno važno pravilno ispolirati tek oprani automobil, već to bi bilo dovoljno da film nađe zlatno mjesto u celuloidnoj povijesti.

“Karate Kid” je ipak, za svakoga klinca odraslog u 80-ima, bio više od toga. Dok su stariji imali svoje junake poput nepokolebljivih macho tipova koje su glumili Clint Eastwood, Charles Bronson, Stallone ili Schwarzenegger, svaki klinac htio je biti poput LaRussoa te od potpunog mlakonje i neznalice postati moćni majstor ždralova udarca.

Karate i borilačke vještine tih su godina bili u modi među američkim tinejdžerima, snimali su se mnogi filmovi o ninjama i kickboxerima u kojima su se leševi trpali na hrpe, a krv liptala u potocima.

“Karate Kid” (1984.) nije bio takav film. Kombinacija srednjoškolske romantične drame i borilačkog filma, “Karate Kid” je preuzeo formulu “Rockyja” o autsajderu koji se uspinje do prvaka. Nije bilo slučajno što su za redatelja “Karate Kida” odabrali upravo Johna G. Avildsena, koji je dobio Oscar za režiju - “Rockyja”.

Glavna uloga srčanog tinejdžera pripala je Ralphu Macchiju, koji je do tada već bio poznat kao jedna od novih hollywoodskih mladih nada - uz Toma Cruisea, Roba Lowea, Charlieja Sheena i Emilija Esteveza.

Daniel LaRusso (Macchio) tinejdžer je koji se sa samohranom majkom doseljava u Kaliforniju. Zateleba se u “cheerleadersicu” Ali (Elisabeth Shue) i tako stane na žulj njezinu bivšem dečku Johnnyju Lawrenceu (William Zabka). Johnny je arogantni polaznik škole borilačkih vještina “Cobra Kai” koji premlati Daniela.

Mladi došljak tada shvaća da nasilnicima može uzvratiti jedino istom mjerom, a za to mu treba dobar učitelj. Misteriozni kućepazitelj u njegovoj zgradi, gospodin Miyagi, upravo je takav učitelj. On će pripremiti Daniela za turnir u karateu na kojem će mu suparnik biti Johnny...

Veliki uspjeh “Karate Kida” doveo je do dvaju ekspresnih nastavaka s Miyagijem i Danielom (osamdesetih su trilogije poput “Ramba” ili “Povratka u budućnost” bile u modi). Serijal su potom pokušali oživjeti još dva puta: 1994. Pat Morita se vratio kao Miyagi koji ovaj put obučava mladu djevojku koju je tada glumila mlada Hilary Swank.

Potpuni “reboot” napravili su 2010., ali ovaj put radnja se preselila u Šangaj, gdje mladi Dre Parker (Jaden Smith, sin Willa Smitha) proživljava slične muke kao Daniel LaRusso. Njegov je učitelj borilačkih vještina gospodin Han (Jackie Chan, glavom i brčićima).

Nijedan od tih pokušaja nije prošao dobro. Kemija Ralpha Macchija i Pata Morite bila je teško nadomjestiva.

Ipak, u kolovozu prošle godine stigla je iznenađujuća najava da se “Karate Kid” vraća kao TV serija “Cobra Kai”, koja će se, u deset polusatnih nastavaka, prikazivati na YouTube Redu.

U seriji, čiji je prvi nastavak prikazan ovaj tjedan, tako opet gledamo Ralpha Macchia i Williama Zabku, odnosno ono što se događa u njihovim životima 34 godine nakon posljednjeg obračuna 1984. godine.

Johnny Lawrence (Zabka) nikad se nije opravio od tog obračuna iz osamdesetih i od tada se bori za egzistenciju. Svjestan da je kao mlad griješio, pokušava se iskupiti tako što ponovno otvara školu “Cobra Kai” u kojoj poučava klince da se bore za sebe. Daniel LaRusso je, s druge strane, postao iznimno uspješan poslovni čovjek čije se traume iz mladosti probude čim čuje da se Johnny i “Cobra Kai” vraćaju.

Sudeći prema traileru, scenaristi su okrenuli životne situacije dvojice glavnih likova pa je Johnny sad simpatični gubitnik, a Daniel arogantni moćnik. Njihov ponovni sukob je garniran s mnogo humora.

- Dok smo snimali prvi ‘Karate Kid’, osjetio sam da ja i Pat Morita možemo stvoriti nešto posebno. Tad nam je bilo važno da ne napravimo otrcani film. Imali smo odličnog redatelja i dobar scenarij. A činjenica da su rečenice izgovorene u filmu ušle u urbane leksikone dovoljno govori o tome kakav je to bio film - rekao je nedavno Ralph Macchio (56), koji nakon trilogije “Karate Kid” nije imao velikih uspjeha.

William Zabka je trideset godina glumio male uloge u video i B-produkcijama. Ipak, uspjeh je našao iza kamere. U Češkoj i Poljskoj 2003. snimio je kratki film “Most” i za njega bio nominiran za Oscar.

- Mislim da će publika imati mnogo razumijevanja za novog Johnnyja Lawrencea. On nije nikad bio zlikovac nego problematičan klinac dobrog srca. Uživao sam ponovno surađujući s Ralphom. Kao da sam se ponovno povezao sa starim prijateljem. Samo sad naši likovi moraju riješiti neke davne razmirice među sobom - rekao je Zabka za Hollywood Reporter.

Johhny oživio školu psihopata Johna Kreesea

U originalnom ‘Karate Kidu’ školu ‘Cobra Kai’ vodio je vijetnamski veteran John Kreese (martin Kove), koji je poticao polaznike na nasilje. Sudeći prema traileru, Johnny Lawrence sad ipak ima drukčiji pristup.

