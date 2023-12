U zadnjoj audicijskoj epizodi 'The Voice Hrvatska' mentori su uspjeli popuniti svoje timove

Stigli smo do pete, posljednje emisije audicija 'The Voice Hrvatska'. U timovima Vanne, Gopca, Urbana i Dine još je malo mjesta, napetost je velika među natjecateljima, ali i mentorima. Svi žele dati najbolje od sebe. Natjecatelji žele proći dalje, a mentori žele donijeti prave odluke.

Iznimno uzbudljiva subotnja večer koja će nekima donijeti prolazak, a nekima oproštaj od emisije. Koja je to tanka linija koja čini razliku među ovim talentiranim mladim ljudima?

Foto: HRT

- I dalje mi nije realno da ću izaći na tu pozornicu pred ne znam koliko ljudi, pred žiri - tim je riječima počela svoje predstavljanje Korina Olivia Rogić. Ima 21 godinu i dolazi iz Zagreba. „Runnin' (Lose It All)“ (Beyonce) bio je njezin izbor, koji je oduševio mentore te donio odmah i prvu blokadu. Naime, Dino je blokirao Vannu koja je bila oduševljena Korininim nastupom, ali, zbog blokade,

nije ju imala priliku uzeti u svoj tim. Korina je za svog mentora izabrala Urbana.

Foto: HRT

- I u dobru i u zlu i u 'Voiceu' - tim je riječima najavio priču o sebi prvi bračni par u emisijama „Voicea“ Maja Medanović Kolić i njezin suprug Ivan Kolić. Znaju se od djetinjstva, roditelji su im se također bavili glazbom, a oni su članovi benda koji nastupa na svadbama i feštama. „If You Don't Know Me by Now“ (Simply Red) bio je njihov glazbeni izbor, ali unatoč podršci publike

nijedan mentor nije se okrenuo. Za njih natjecanje tu završava, uz brojne komplimente mentora.

Foto: HRT

- Najviše me strah da ne padnem dok hodam prema pozornici. Voljela bih da mi mentori kažu kojem žanru najviše pripadam. Volim svu glazbu, ali najviše se pronalazim u narodnoj - rekla je predstavljajući se Nikolina Stipić. Ima 21 godinu i dolazi iz Rugvice. Oduševljena je studijima HRT-a, a za audiciju je odabrala pjesmu Jinxa „Tamo gdje je sve po mom“. Okrenuo se Gobac i dobio

novu članicu svog tima.

Foto: HRT

Josip Juraga ima 26 godina i dolazi iz Murtera. Za sebe kaže da je još od osnovne škole bio, na neki način, crna ovca jer je i svirao i pjevao i skladao pjesme. Velika mu je podrška mama koja je također zaljubljenica u glazbu i nekada je pjevala u klapi i zboru. Radi kao konobar, obožava svojeg psa Oskara, a želio bi da mu se okrene Dino. Izveo je pjesmu „Seven Nation Army“ (The

White Stripes), a okrenuli su mu se Gobac i Dino, uz mnogo pohvala i savjeta za buduće nastupe. Ostvarila mu se želja, postao je član Dinina tima.

Foto: HRT

Dora Blažević ima 22 godine, dolazi iz Punta, a najbolji joj je prijatelj gitara. Voli sve vrste glazbe. S tatom i sestrom pjeva i izvodi tradicionalnu glazbu, a godinama se bave i folklorom. „Born this Way“ (Lady Gaga / Scary Pockets Version) bio je njezin izbor pjesme za audiciju. Vrlo sugestivna i vrlo sigurna plovila je tom pjesmom uz veliku podršku publike. Vanna je nagovarala rokerski

mentorski trojac da se okrene, ali na kraju to nitko nije učinio i za Doru, uz komplimente i dobre želje, natjecanje tu završava. „Stone Cold“ (Demi Lovato) bio je izbor Dinele Kazalac, koja priznaje da je jedva čekala da napuni 18 godina kako bi se prijavila na „Voice“.

Foto: HRT

Dolazi iz Istre, iz malog mjesta Karojba pokraj Pazina, a nastup u emisiji ostvarenje joj je sna. Tata je također glazbenik i cijela joj je obitelj velika podrška. Izbor zahtjevne pjesme i sjajna interpretacija potaknuli su Vannu i Dinu da se okrenu. „Što te tjera da se mučiš s pjesmama Demi Lovato?“ u šali je pitala Vanna i uputila joj mnogo komplimenata za izvedbu. Dinela je upravo nju izabrala za mentoricu i tako postala članicom Vannina tima.

Mjesta je u timovima sve manje, a napetost u studiju sve veća. Gobac je oponašajući ostale mentore pokušao opustiti i njih i publiku u studiju. Nagradili su ga smijehom i pljeskom. Bio je to odličan uvod u najnapetiji dio posljednje emisije audicija.

Foto: HRT

Luna Rajković ima 20 godina, dolazi iz Zagreba, a pjeva od djetinjstva. Kad je imala sedam godina, tata joj je pustio pjesmu Edith Piaf „Non, je ne regrette rien“, koju je nakon toga sama otpjevala i oduševila i tatu i baku koji su joj bili velika podrška na njezinim putovanjima glazbenim snovima. Ovaj nastup posvetila je upravo samoj sebi kao sedmogodišnjoj djevojčici koja je već tada jako zavoljela Edith Piaf. Naravno, izabrala je Edith Piaf i pjesmu „Padam, padam“, a izvela ju je vrlo moćno i originalno te dobila ovacije publike i velike pohvale mentora. Priželjkivala je Gopca za mentora, on se i okrenuo i tako popunio svoj tim.

Foto: HRT

Barbara Vlainić ima 24 godine i dolazi iz Osijeka. Obožava prirodu i mir koji donosi, kao i jahanje. Cijela njezina obitelj bavi se glazbom. Nedavno je diplomirala violu na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a svira i violinu, klavir i gitaru. Dečko joj je velika podrška. Izvela je pjesmu „That's Life“ (Frank Sinatra / version Shawn James), no unatoč odličnoj izvedbi nijedan mentor nije se okrenuo. „Da su ovdje aplikacije, a ne ljudi, ti bi sigurno prošla. Mi smo samo ljudi i pogriješimo nekad svojim neizborima“, zaključio je Urban.

Foto: HRT

- Zapravo nitko ne zna kako pjevam, možda jedino moja profesorica zbora iz osnovne škole. Nikad nisam javno nastupala - rekla je Marina Ramljak. Ima 23 godine i dolazi iz Virovitice. „The House of the Rising Sun“ (The Animals / version Haley Reinhart) pjesma je čijom je izvedbom oduševila i publiku i mentore. Okrenuli su se Dino i Urban, no Dino je blokiran i izgubio je priliku postati njezin mentor. Urban je Marinom, čiji je mentor jako želio postati, popunio svoj tim.

Foto: HRT

Gabrijel Lukač prije osam godina bio je na natjecanju i kaže kako je sad došao na „popravak“. Ima 35 godina, rodom je iz Subotice, ali već dugo živi u Zagrebu. Ima veliku podršku dečki iz svojeg benda. Pjesma „Skin“ (Rag'N'Bone Man) bila je njegov izbor, a krenuo je u nju hrabro vrlo moćnim glasom. Već na prve taktove okrenuli su se i Vanna i Dino. Gabrijel je priznao da je imao veliku

tremu, a za nastavak natjecanja odabrao je Dinu za mentora, koji je tako popunio svoj tim.

Foto: HRT

Nensi Mitrović glazbom se bavi od djetinjstva, ima 24 godine, dolazi iz Slavonije, a studira i živi u Puli. Bavi se sportom, svira gitaru, a svirala je i pjevala i na pulskim ulicama. Prema redoslijedu nastupa koji je određen izvlačenjem, nastupila je posljednja i ispalo je da ima sigurno mjesto u Vanninu timu. Vrlo sigurno i moćno izvela je pjesmu „If I Ain't Got You“ (Alicia Keys).

Foto: HRT

Tim su nastupom svi timovi popunjeni, a već sljedećeg tjedna počinje nokaut- faza natjecanja.