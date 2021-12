Serija 'The Walking Dead: World Beyond' u nedjelju je završila svojom 20-om i posljednjom epizodom. Ta je mini serija ujedno i promijenila sve što su ljubitelji 'The Walking Dead' serijala do sada mislili

Kraj serije donio je mnogo novih iznenađenja, a obožavatelje je posebno razveselilo to što su mogli vidjeti da se Kim Dickens (56) vrača u 'Fear the Walking Dead' nakon što su mislili da je mrtva godinama. POGLEDAJTE VIDEO: World Beyond tako je pomaknuo granice samog originalnog serijala kada je objasnio način rada Civic Republic Military-a koji mnoge ljude ubija, ali istovremeno pokušava pronaći lijek. Čak nije ni sam mini serijal šokirao gledatelje kao scena koju su pokazali nakon zasluga. Naime, čini se da se radnja scene odvija u napuštenom laboratoriju u Francuskoj. U samoj sceni javljaju se pokazatelji koji upućuju na to da se u tom, ili takvim laboratorijima virus i stvorio. To bi značilo da je čovjek stvorio virus koji je mrtvace pretvorio u zombije koji teroriziraju svijet. Iz tih se laboratorija onda virus proširio svijetom, a znanstvenici sada pokušavaju napraviti lijek koji bi spriječio njegovo daljnje širenje i potencijalno izliječio sve zaražene, potvrđuje i Screen Rant. Ovo je potpuno šokiralo gledatelje jer je već ranije poznato kako je svaka osoba koja živi u ovome postapokaliptičnom svijetu već zaražena, a pretvaranje u zombije nastaje tek nakon smrti iste osobe. Ipak, čini se kako ovo ne taji samo dobre vijesti za ostale likove serije. Naime, u serijalu je jedan od likova, kojeg glumi Noah Emmerich (56), komentirao vrstu virusa kakvu nisu vidjeli u Americi. Tada gledatelji vide ženu koja gleda televiziju. Nju ustrijele i ubiju. U klasičnoj varijanti serije, ona bi se postepeno pretvarala u zombija sporih pokreta i reakcija, no to nije bio slučaj. Ona se pretvorila u zombija, ali zombija koji je trčao i lupao o zaključana vrata s velikom silom. Još od početka originalne serije 'The Walking Dead' ili, 'Živi mrtvaci', koja je emitiranje započela 2010. godine vidimo klasičan prikaz zombija. Oni su sporog hoda i reakcija, a opasni su samo ako iznenade osobu ili dolaze u skupinama. Čini se da će se taj način prikaza u potpunosti promijeniti s uvođenjem 'brzih zombija'. Osim što ovaj novi prikaz u seriji pokazuje način nastanka virusa i novu mutaciju zombija, on daje sumnju na to da su takvi 'brzi zombiji' postojali u Europi gotovo cijelo jedno desetljeće, piše Forbes. Novonastali zaplet je doveo obožavatelje u dilemu oko novih mini serija koje će izlaziti jer njihove tematike mogu odvesti u dva smjera. Prvi je taj da će se radnja novog serijala odvijati u Europi i uključivati će 'brze zombije', a drugi da će se taj novi virus proširiti Amerikom u kojoj se trenutno odvija radnja originalne serije i da će taj preokret biti prikazan u serijama 'Fear the Walking Dead' ili 'Tales of the Walking Dead'. Ipak, sumnjaju da će se prikazati u zadnjoj, ali i posljednjoj sezoni serije 'The Walking Dead'.