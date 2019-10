U zraku +25, a Mačak hoda s gigantskim šalom od 15.000 kn

Marko Grubnić (37) pazi na to da iz kuće uvijek izađe lijepo odjeven. Svoju ljubav prema skupocjenim i brendiranim krpicama odavno ne skriva. Tako se na društvenim mrežama pohvalio gigantskim šalom francuskog brenda Balenciaga čija cijena iznosi nešto više od dvije tisuće dolara, odnosno 15 tisuća kuna.

- To sam samo ja - napisao je Grubnić ispod fotografije koju je objavio na društvenim mrežama. Također, Modni Mačak nedavno je na svojem Instagram profilu objavio i video u kojem se pohvalio novom Dior torbicom koja koja košta nešto više od 18 tisuća kuna.

Ta cijena je prava sitnica kad se usporedi s torbom kultne francuske modne kuće Hermes. Za Birkinicu je modni stilist 'iskeširao' oko 80.000 kuna, no ne stidi se priznati kako voli luskuznu odjeću.

- Volim dobar auto, jako volim dobar sat i garderobu. Svoj novac trošim samo na sebe i onda me ljudi uglavnom pitaju otkud taj novac, otkud tebi, ali kad bi mi to sad išli onako gledati jedna obitelj od četiri člana i imaju sto drugih obaveza ja to sve nemam. Ja to sve trošim na sebe - objašnjava te dodaje da kombinira skupo i jeftino. Marko je priznao i da ne štedi ciljano, špeceraj kupuje sam, a kupuje uglavnom zdravu hranu.

- Dosta novaca trošim na te nekakve dućane koji imaju fitness prehranu. Baš sam ono tip kojem možeš prodati sve i svašta. Čim visim da piše low sugar kažem daj dva komada - priznaje.