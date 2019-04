Ubijeni reper sat vremena prije smrti: Neprijatelji su blagoslov

Američki reper Nipsey Hussle koji je upucan ispred svoje trgovine odjeće u Los Angelesu u 34. godini danas je trebao razgovarati s policijom o nasilju među bandama.

Foto: Instagram

- Šef policije Moore i ja trebali smo se naći na njegov zahtjev s Nipseyjem kako bismo s njim i predstavnicima Roc Nationa razgovarali o tome kako spriječiti nasilje među bandama i pomoći mladima. Jako sam tužan zbog ovoga - objavio je načelnik policije Steve Soboroff.

Na repera je ispaljeno nekoliko hitaca, a kada je došla hitna pomoć ustanovili su da je preminuo. Samo nekoliko trenutaka prije nego što je na njega zapucano, Nipsey je pozirao s fanovima, a na Twitteru je sat prije toga objavio: 'Jaki neprijatelji su zapravo blagoslov'.

Njegovi obožavatelji bili su shrvani objavom, te su u komentarima reperu poželjeli miran počinak. Uz Nipseyja, dvoje ljudi je ranjeno u pucnjavi.

Foto: Instagram

- Trenutačno nemamo nikakve informacije o počinitelju i reći ćemo više detalja kada budu poznati - rekla je losanđeleška policija. Mnogi glazbenici potreseni su viješću, a među njima je i pjevačica Rihanna.

This doesn’t make any sense! My spirit is shaken by this! Dear God may His spirit Rest In Peace and May You grant divine comfort to all his loved ones! 💔🙏🏿

I’m so sorry this happened to you @nipseyhussle pic.twitter.com/rKZ2agxm2a