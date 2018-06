Ubio je Hitlera, a nakon toga krenuo je u bitku s Bigfootom

Jedan od glumaca koji nas redovno oduševljavaju svojim ulogama svakako je sada već legendarni Sam Elliott. Ovaj 72-godišnjak će i ove godine uspjeti u tome, i to s filmom poprilično neobičnog naziva.

U pitanju je film koji će uskoro imati premijeru na Fantasia Film Festivalu, a u kojem Elliott glumi glavnu ulogu. Film se zove 'The Man Who Killed Hitler and Then the Bigfoot', to jest 'Muškarac koji je ubio Hitlera a potom i Bigfoota'.

Sam Elliott u filmu glumi legendarnog veterana iz Drugog svjetskog rata, Calvina, koji je prije mnogo godina ubio Adolfa Hitlera i cijelo ovo vrijeme čuva tu tajnu, frustriran što ju ne smije podijeliti sa svijetom. Jednog dana, Calvina posjete i FBI i Kanadska kraljevska konjička policija s neobičnim zadatkom - Calvin im treba kako bi ubio Bigfoota.

Osim ovog istinski neobičnog sinopsisa te interesantnog postera o filmu se malo toga za sada zna. Prvi koji će ga vidjeti bit će gledatelji nadolazećeg Fantasia Film Festivala, a o daljnjoj distribuciji, kao i o puštanju ikakvih foršpana u igru moći će se tek nakon festivala govoriti. Doduše, film ovoliko čudnog naslova zasigurno će ciljati i na neke Oscare, pa ne bi bilo čudno da tijekom jeseni dođe u kina.

Scenarist i redatelj Robert D. Krzykowski je odgovoran za film u kojem je okupio nekoliko pravih zvijezda i zvjezdica. Posebne učinke vodi dvostruki oskarovac Douglas Trumbull ('2001: Odiseja u svemiru', 'Istrebljivač'), dok se produkcije prihvatio legendarni John Sayles.

U preostalim su ulogama Aidan Turner, Caitlin Fitzgerald, Larry Miller, kao i Ron Livingston. O svim daljnjim vijestima vezanim za film moći ćete pravovremeno čitati na našim filmskim stranicama.

