Ubojica Johna Lennona ispričao se Yoko Ono: 'To je bio gnjusan čin. Ubio sam ga zbog slave...'

Bio sam željan slave i jako sebičan, rekao je ubojica Mark Chapman. Naglašava kako je to bio izuzetno sebičan čin i da mu je žao zbog boli koju je nanio Yoko Ono

<p><strong>Mark Chapman</strong> (65), muškarac koji je ubio britanskog glazbenika<strong> Johna Lennona</strong> prije gotovo 40 godina, ispričao se njegovoj udovici <strong>Yoko Ono </strong>(87), piše <a href="https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-54246444?at_custom4=E567398C-FCB8-11EA-9CEE-61D3923C408C&at_custom3=BBC+News&at_medium=custom7&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom2=facebook_page&at_campaign=64&fbclid=IwAR2YnmXJvctmZ1AgPtheX-mOqigx7ZAkafommIJAzUhpyu0juDw4mH4TUFY" target="_blank">BBC</a>. </p><p>Chapman je 1980. upucao Lennona četiri puta ispred njegovog stana na Manhattanu dok je Yoko Ono gledala. Prošlog mjeseca sud je po 11. put odbacio njegov zahtjev za puštanje na uvjetnu slobodu. </p><p>Mark je na saslušanju rekao da je ubio Lennona zbog slave i da zaslužuje smrtnu kaznu. Naglasio je kako cijelo vrijeme razmišlja o gnjusnom činu koji je učinio i da se pomirio s činjenicom da bi ostatak života mogao provesti u zatvoru.</p><p>- Samo želim ponoviti da mi je žao zbog svog zločina. Nemam isprika. To je bilo za moju slavu. Mislim da je to najgori zločin koji možete napraviti nekome tko je nevin - ispričao je Chapman odboru za uvjetni otpust u zatvoru Wende u američkoj saveznoj državi New York. </p><p>Kaže kako je Lennon bio izuzetno slavan i da ga nije ubio zbog njegovog karaktera.</p><p>- Bio je obiteljski čovjek. Bio je ikona. Bio je netko tko je govorio o stvarima o kojima sada možemo govoriti i to je sjajno. Ubio sam ga, da upotrijebim vašu riječ od ranije, jer je bio jako slavan i to je jedini razlog. Bio sam željan slave i jako sebičan - govori Chapman. Naglašava kako je to bio izuzetno sebičan čin i da mu je žao zbog boli koju je nanio Yoko Ono. </p><p>Japanska umjetnica protivila se svakom puštanju Chapmana na slobodu te je prije pet godina rekla kako je živjela u strahu da će ga pustiti iz zatvora.</p><p>- Ako je to napravio jednom, mogao bi opet, nekome drugome. Mogla bih to biti ja, mogao bi to biti Sean, mogao bi biti bilo tko, zato brinem - ispričala je Yoko. Odbor je odbio njegovo puštanje s obrazloženjem da bi to bilo nespojivo s dobrobiti društva. Inače, Chapman je imao tek 25 godina kad je ubio slavnog glazbenika. </p><p>Svojedobno je Chapman rekao kako zaslužuje smrtnu kaznu, koja je u New Yorku ukinuta 2007. godine. </p><p>- Kad svjesno planirate nečije ubojstvo i znate da je to pogrešno i učinite to za sebe, to je po mom mišljenju za smrtnu kaznu. Neki se ne slažu sa mnom, ali svatko dobije drugu šansu. Ako me zakon i vi odlučite ostaviti ovdje do kraja života, nemam nikakvu pritužbu - rekao je Lennonov ubojica. </p>