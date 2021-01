Njezin cijeli život kao da je materijal za sapunicu "Melrose Place", pisci devedesetih morali su se truditi tako nešto izmisliti, a ona je takav život živjela - kaže biograf glumice Lane Turner poznate po odličnim ulogama, ali i sedmorici muževa i ubijenom ljubavniku. Lana je rođena kao Julia Jean Turner, u američkoj saveznoj državi Idaho. Bila je jedino dijete 16-godišnje kućanice i neodgovornog kockara koji je radio u rudniku srebra. Upravo je kocka Laninog oca došla glave kada je djevojčica imala samo 9 godina.

John Virgil Turner osvojio je neki novac na kartama, gurnuo ga u lijevu čarapu i krenuo kući kada ga je netko napao, opljačkao i ubio. Neki biografi su tvrdili da je Lana cijeli život u brojnim ljubavnicima tražila oca, što ona opovrgava. Njezina je majka Mildred imala problema s plućima pa joj je liječnik sugerirao da ona i kći presele negdje gdje je suha klima. Tako su su iz San Francisca otišle u Los Angeles gdje je Lana, kao 16-godišnjakinja, i 'otkrivena' dok je markirajući nastavu otišla u obližnji kafić kupiti Coca Colu.

Prije toga majka i kći su jedva krpale kraj s krajem, Mildred je radila kao kozmetičarka, a Lana je ponekad stanovala odvojeno od majke, od prijatelja i poznanika, jer si nisu mogle priuštiti zajednički život. Lanin ulazak u svijet glume i pin-up djevojaka osigurao je kraj gladi, a Mildred je postala Lanin menadžer.

- Bila sam sluškinja, jeftina Pepeljuga koja se nije mogla nadati čarobnoj bundevi - napisala je u autobiografiji pod naslovom "Lana: Dama, legenda, istina" iz 1982. godine. No zanimljiviji čak od Lanine karijere, koja uključuje kutne filmove poput "Poštar uvijek zvoni dvaput", "Imitacija života" i "Gradić Peyton", je njezin privatni život. Iako je u doba zlatnog Hollywooda bilo teško šokirati Turner je privatnim životom čak ponekada dovela produkcijske kuće do toga da joj storniraju ugovore jer su se bojali za svoju reputaciju. Sedam vjenčanja i razvoda, pobačaji, premlaćivanje, silovanja i ubojstvo - sve je to Lana Turner prošla.

Lana je imala samo 19 godina kada je uletjela u brak. Jazz glazbenik Artie Shaw, u kojeg je ludo zaljubljena bila i mlađahna Judy Garland, i Turner oženili su se pri prvom spoju. Kao i Marilyn Monroe s Millerom, Shaw je neobrazovanu Turner odmah počeo 'gnjaviti' sa svojim 'pretencioznim interesima'.

- On je bio moj prvi ispit kada su muškarci bili u pitanju, moj fakultet. Gnjavio me s Nietzscheom i drugim filozofima, pokušala sam to razumjeti, ali nisam uspjela - uvijek je iskrena bila Lana koja je glazbenika ostavila nakon četiri mjeseca braka. Shaw je glumicu javno nazivao šupljoglavom, a ona je njega prozvala 'obdarenim samo glazbeno'. Kad je ostala trudna, prije nego što je otišla na pobačaj, Shaw je bezobrazno rekao da dijete nije njegovo.

Za glumca i nasljednika Josepha Stevena Cranea udavala se dva puta jer je ispalo da pri prvoj svadbi njegov prvi brak još nije bio razvrgnut. Sa njime je dobila svoju jedinicu, kći Cheryl, no niti taj brak nije potrajao. Crane se pokušao ubiti kad ga je Lana napustila, a glumica se spremno bacala u nove veze s drugim muškarcima. S glumcem Tyroneom Powerom je ostala trudna,no otišla je na pobačaj.

- Ona je imala stav muškarca, a to je da je voljela dobar seks i, baš kao i Grace Kelly, koristila je svaku priliku da do njega i dođe pa makar to značilo pozivati nabildane scenske radnike u svoju garderobu - rekao je jedan od šefova studija MGM, dok je Turner to opovrgnula te rekla kako je njoj uvijek bilo važnije 'razvijati odnos, upoznavati se i tek onda, možda, otići u krevet'.

Treći muž, bogataš Henry Topping Jr. i Lana organizirali su tradicionalno vjenčanje na njegovom imanju. Društveni događaj godine, tako su to prozvali mediji, no sreća nije dugo trajala. Lana je zatrudnjela, a spontano je pobacila nakon što ju je suprug pronašao u zagrljaju pjevača u jednom noćnom klubu. Turner je dva puta pokušala prerezati vene no braku nije bilo spasa.

Za četvrtog supruga, glumca Lex Barkera tvrdila je tada da je ljubav njezinog života. Sve se činilo idilično i Lana je s filmskim Tarzanom provela čak četiri godine dok joj njezina 13-godišnja kći Cheryl, na nagovor bake Mildred, nije priznala da ju očuh već tri godine divljački siluje kad majke nema doma. Turner je izvukla pištolj i približila se Barkeru dok je spavao.

- Razmišljala sam isplati li se odreći se života za tu sreću da ga sada ubijem - rekla je kasnije Turner koja je glumca pod prijetnjom pištolja istjerala iz kuće. Njegove zločine nije nikada prijavila jer bi joj skandal ugrozio karijeru.

Godine 1956. Turner je započela vezu s mafijašem Johnnyjem Stompanatom koji je radio za legendarnog šefa podzemlja Mickeya Cohena. Neki izvori kažu da je "Adonis podzemlja", kako su ga zvali zbog lijepog lica i uglađenosti, bio namještaljka za Lanu, te da je trebao zavesti i oženiti glumicu koja bi ga onda učinila producentom, i na taj način otvoriti Hollywood Cohenu. Trogodišnja veza je bila, blago rečeno, burna, a Stompanato je redovito mlatio Lanu koju je, kako je i sama priznala, uzbuđivao njegov temperament.

Poznata je anegdota kada je glumica bila na setu u Engleskoj i vrlo usamljena, pa je pozvala Johnnyja da ju posjeti. Nakon dva dana mira i sreće par se krenuo svađati, a Stompanato je glumici tako zavrnuo vratom da se tri tjedna nije vratila na set. Kada se napokon vratila Johnny je bijesno došao za njom kako bi vidio muškarca s kojim glumi. Tamo je mahao pištoljem i prijetio sve dok se Lanin partner, do tada relativno nepoznati Sean Connery, nije razljutio, oteo mu pištolj i udario ga, a mafijaš je odjurio podvijena repa.

Zbog tog incidenta Lana ga nije htjela voditi na ceremoniju dodjele Oskara 1958. godine kada je i sama bila nominirana. Nagradu je dobila Joan Woodward, no to se na kraju ispostavilo kao najmanji problem te večeri. Bijesni mafijaš glumicu je pri povratku kući dočekao spreman da ju premlati.

- Da si muškarac odrezao bih ti šake, ali ti zarađuješ svojim licem pa ću te samo unakaziti - urlao je Stompanato dok se u drugoj sobi Cheryl tresla od straha. Tinejdžerka je otišla u kuhinju po veliki nož i htjela je samo zaprijetiti mafijašu no on se, rekla je kasnije u intervjuima, naglo okrenuo i naletio na mesarski nož. Umro je na mjestu, a prije policije Lana je u kuću pozvala majku i Cherylinog oca. Kći je odmah priznala ubojstvo, odvedena je u pritvor, a samo tjedan dana kasnije Lana je svjedočila umjesto 14-godišnje djevojčice.

Njezino svjedočenje svi su prozvali 'najbolje odigranom ulogom Laninog života' time često insinuirajući da je Lana zapravo ubojica no svi detektivi koji su radili na slučaju kažu kako je to nemoguće. Djevojčica je oslobođena jer je branila sebe i majku u samoobrani, no skrbništvo je dano baki Milded. Cheryl je dugo bila u začaranom krugu droge i sitnog kriminala dok nije našla neki mir i pomirila se s majkom godinama kasnije.

- Ne krivim ju, bila je najbolja u ulozi majke što je mogla biti, dala je sve od sebe - rekla je kasnije Cheryl u svojim memoarima iako je Lana 90 posto svog bogatstva ostavila odanoj pomoćnici Carmen, a ne kćeri. Turner se još tri puta udavala, za rančera Fredericka Maya s kojim je bila jedva dvije godine u braku, pa za producenta Roberta Eatona kojeg je Lana inspirirala za neke likove u njegovim scenarijima, a posljednji puta 1969. za hipnotizera Dr. Dantea, ili Ronalda Pellara koji je od nje ukrao 135.000 dolara.

Fantastična i upečatljiva Turner koja je karijeru započela kao 'seksi plavuša napućenih usana', a pretvorila se u odličnu glumicu besmrtnih uloga i sama priznaje kako je bila nesretna u ljubavi.

- Htjela sam jednog muža i sedmero djece, a ispalo je obrnuto. Oni kao da su od mene uzimali i uzimali, a ja ne bih dobila ništa zauzvrat, uvijek bih ja nastradala - rekla je Turner koja je zadnja desetljeća bila u platonskoj vezi sa svojim frizerom. On je posrnuloj glumici pomogao da se izliječi od alkoholizma, te da pazi na zdravlje. No, Lana se nije mogla ostaviti cigareta radi kojih je dobila karcinom grla i umrla 1995. U svojoj biografiji ljubavnika Tyronea Powera nazvala je 'definitivno ljubavi mog života' iako ju je on ostavio radi druge.