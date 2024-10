Učenica Lara (19) je nova Miss Zadarske županije: 'Cilj mi je da sve odradim najbolje što mogu'

U sklopu manifestacije Biograd boat show u Biogradu na Moru saznali smo dvanaestu finalisticu 30. Miss Hrvatske. Ona je devetnaestogodišnja Lara Bačić.

- Učenica sam Medicinske škole, smjer medicinska sestra. Slobodno vrijeme provodim sa prijateljima, obitelji ili u teretani. Kao buduća medicinska sestra mogu sa sigurnošću reći da je to posao koji me istinski usrećuje. Cijeli život sam se bavila sportom od kojih je veći dio zauzeo karate, koji sam sad nadomjestila teretanom. Sudjelovala sam na Euroschool sportu u Danskoj i to je mi je bilo neko novo iskustvo koje nikad neću zaboraviti. Kroz osnovnu školu sam se, osim sportom, bavila folklorom. Volim putovati i u potpunosti iskoristiti svaki dan koji je preda mnom. U životu mi je cilj da što god radim da to odradim što je bolje moguće i da uvijek radim ono čega se najviše bojim jer tek tad postižem svoj vrhunac - izjavila je nakon pobjede.

Foto: Božidar Banov za Miss Hrvatske/ PR

Njezinom pratiljom proglašena je Anđela Orlović.

Foto: Božidar Banov za Miss Hrvatske/ PR

Sedam lijepih djevojaka pokušalo je osvojiti tijaru, ali samo je pobjednica ovog županijskog izbora izborila plasman u finale 30. Miss Hrvatske.