Učiteljica je zamijenila bolesnu pjevačicu Magazina, za 24sata kaže: 'Ovo je bio moj drugi san'

Borila se Lorena Bućan, nova pjevačica Magazina, prošle subote na koncertu u Mariji Bistrici. Borila se sa zdravljem, malaksalošću. U jednom času ipak više nije mogla, sišla je s pozornice i sjela sa strane. Sjatili su se odmah organizatori pomoći joj, pa su je odnijeli u prostoriju iza pozornice, na toplo.

Sve je to gledala Helena Galovac, koja je na koncert došla s majkom Radojkom nekoliko minuta prije...

- Bila sam sa strane i vidjela da se nešto događa. Onda je počeo pjevati malo bend, malo publika. Kako sam bila sa strane i vidjela da Lorenu vode u sobu iza pozornice, popela sam se i pitala basista, Nenada Vesanovića, ako smijem ja zapjevati. I rekao je da mogu - ispričala nam je Helena Galovac pa nastavila:

- Magazin slušam od malih nogu i znam sve njihove pjesme. I kad sam vidjela prazan mikrofon na pozornici, tu priliku nisam mogla propustiti. Kao djevojčica ostvarila sam jedan san i zapjevala s Danijelom Martinović, a sad sam i drugi.

Foto: Privatni album

Helena je na neki način 'ukrala show', a zapravo je spasila koncert. Simpatična učiteljica razredne nastave dolazi iz Konjščine, a radi u OŠ Maksimilijana Vanke u Kupljenovu. Vodi zbor, pjeva u bendu Rusty Groove... Subotu i nastup s magazinom, kaže nam, neće zaboraviti.

- Prvo sam otpjevala 'Minut srca svog'. Mislila sam tada otići s pozornice, ali dečki su mi rekli da nastavim još malo, da sljedeću pjesmu sigurno znam. A s tekstovima nije bilo problema, stvarno ih znam, to se pjeva i danas. I onda sam još pjevala 'Rano, ranije', 'Ti si želja mog života' i 'Došlo vrijeme'. Mama je bila ponosna - kaže nam Helena.

Foto: DAMIR GLAVAČ/PROMO

Nasreću, ubrzo je Loreni Bućan bilo bolje i vratila se na pozornicu. Helena je dobila veliki aplauz...

- Javno mi je zahvalila, bilo mi je drago da je bolje - rekla je Helena.

Sad joj se javljaju i neki roditelji učenika prvih razreda, svi joj čestitaju.

- Proširila se cijela priča više nego što sam očekivala - kratko je dodala.

Foto: Privatni album

Za Helenu ovo nije bio prvi javni nastup. Početkom 2000-tih pjevala je s Danijelom Martinović. Bilo je to u Krapini.

- Otpjevale smo nekoliko pjesama zajedno. Bila mi je najdraža pjevačica i roditelji su me odveli na nastup. Počinjao je tek poslije 22 sata, pa nas je konobar uveo kod nje da se upoznamo jer je mislio da nećemo čekati. Upoznale smo se, razgovarale, dala mi je i autogram. Meni je uzbuđenje bilo na vrhuncu i zamolila sam je da otpjevamo jednu pjesmu zajedno. Ona je rekla da nema problema, da će otvoriti koncert s 3-4 pjesme i da će me onda pozvati. Tako je i bilo, ali sam ostala na pozornici isto dulje od očekivanog jer su i ona, i bend, i publika bili u šoku zbog mojeg poznavanja svih tekstova i neimanja treme. Na kraju sam izdržala do kraja koncerta, još me nekoliko puta zvala na pozornicu - ispričala nam je.

Foto: Rikard Jadan

Nije to bio zadnji nastup s Danijelom. Već sljedeće godine, 2001., nastupile su u HRT-ovoj emisiji "Do zvijezda zajedno" izvodeći pjesmu "Grube riječi". Ni to nije sve. Prošle su godine opet pozornicu dijelile u Zaboku.

- Prepoznala me u publici i pozvala da opet zajedno zapjevamo.

Helena ima i svoj bend, Rusty Groove.

- To je akustični bend, pet godina nastupamo, ali to je više za dušu. Imamo raznolik repertoar, sviramo i stranu glazbu, pop rock, sve...

Foto: Privatni album

Inače, ova je učiteljica i velika navijačica Hajduka. Svake godine ode barem na jednu utakmicu. Na nagradnoj igri dobila je i dres Marija Pašalića. Istina, iz Monaca.

- Zagorci smo, ali i hajdukovci, to me povuklo. Uz tatu sam pratila splitski klub i navukla se. Idemo povremeno na utakmice, jako poštujemo atmosferu i sve - dodala je Helena Galovac.

Foto: Privatni album

Željko Baričić, osnivač Magazina, objasnio nam je što se događalo te večeri. Lorena je već i prije početka koncerta imala povišenu temperaturu, razmišljali su o odgodi, ali su odustali.

- Jednom smo već odgodili taj nastup, zbog Dana žalosti nakon tragedije u Prečkom, pa smo odlučili ipak nastupiti. Nismo rekli publici ništa. Prvi dio Lorena je profesionalno odradila, kao i uvijek. Tad joj je odjednom pozlilo da nije mogla stajati. Nije nam to poremetilo koncepciju, naša klavijaturistica otpjevala je nekoliko pjesama. I onda je bio taj simpatičan trenutak, djevojka iz publike ponudila se pjevati i mi smo prihvatili - rekao nam je Baričić pa nastavio:

- Ispalo je fenomenalno. Potkovana je, ima iskustvo, zna tekstove, a neke smo čak i mi malo zaboravili. Ispalo je kao da smo se dogovorili, kao da je igrokaz, a nismo. Na brzinu smo izabrali pjesme koje zna.

Publika je, kaže, bila zadovoljna, bez ijednog zvižduka, a na kraju je koncert dulje trajao no što je trebao. Zahvalili smo Heleni, i ona i Lorena naše su heroine - rekao je Baričić te otkrio kako se Lorena još oporavlja te da će uskoro biti dobro.

Nije im ovo bilo prvi put da se takvo nešto dogodi. Bilo je toga i s prethodnim pjevačicama, priča nam, s Danijelom i Jelenom Rozgom.

- Nije tad bilo društvenih mreža, pa se nije znalo, nije bilo dokumentirano. Uvijek smo koncert izvukli do kraja, prekidanje za nas nije opcija. Tad nisu iz publike dolazili pjevati, ali uvijek smo se snašli. Još jedan dan u životu grupe Magazin.