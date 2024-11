VIDEO Poslušajte 'Nesvjesticu', prvu pjesmu Magazina s novom pjevačicom Lorenom Bućan...

Točno u podne, kako je ranije i najavljeno, izašla je nova pjesma Magazina. Zove se 'Nesvjestica', a pjeva ju Lorena Bućan (22), nova pjevačica splitske grupe.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Dragi ljudi, evo nešto za početak! Pre sretna sam i uzbuđena što se nalazim na novom putu. Nadam se da će te zavoljet pismu kao što smo je i mi zavoljeli. Volin vas - napisala je Lorena uz pjesmu. Tekst je napisala Vjekoslava Huljić, a glazbu Tonči. Spot je snimljen u Splitu.

Zagreb: Koncert grupe Magazin u Mintu s novom pjevačicom Lorenom Bućan | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

'Dobro došla Lorena u kultni sastav. Novi stari Magazin se vratio', 'Nikad Lorena glavu spustit, niti se bojat!' 'Pravi dragulj u sigurnim rukama Huljića', Odlično', pišu u komentarima.

Nova pjevačica Magazina u četvrtak se predstavila u zagrebačkom Mintu, a između ostalog, otkrila je i kako je donijela odluku da se pridruži bendu.

- Nikad nisam puno razmišljala o tome da budem dio benda, pa mi je bilo malo iznenađenje kad mi je Tonči iznio tu ideju. Čim je to izgovorio, nešto sam osjetila. Nije mi dugo trebalo da shvatim da je to to, a odluku sam donijela prije nekoliko mjeseci. Magazin je veliko ime, slušam ga odmalena. Sve mi nerealno zvuči, i ta činjenica da moje prethodnice danas imaju velike karijere. Baš sam zahvalna što nastavljam taj niz, velika mi je čast - priznala nam je uzbuđena Lorena.

Zagreb: Magazin predstavio novu pjevačicu | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL