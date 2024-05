Učiteljica osvojila 2.500 eura u showu 'Tko to tamo pjeva?'

Natjecateljica iz Rijeke, učiteljica Paula Eleta Barišić dobro se zabavila u showu 'Tko to tamo pjeva?' i kući otišla s osvojenih 2.500 eura. Nažalost, odustala je pred finalnim duetom u kojemu je nastupao posljednji tajni glas s gošćom panelisticom, Domenicom. Da je odlučila riskirati, osvojila bi maksimalnih 5.000 eura, obzirom da je posljednji tajni glas, stand up komičar, bio dobar glas.

U prvom izazovu naziva ''Playback'' natjecateljici su se predstavili tajni glasovi u tri runde, a pjevali su, odnosno otvarali usta na snimljenu matricu. Dobri pjevači u ovom izazovu pjevaju na snimljeni svoj glas, dok loši na tuđi. U prvoj rundi predstavili su se stand up komičar, kostimografkinja i snimateljica. '

Foto: Luka Dubroja

- Želiš prvih 500 eura zaraditi? Onda me slušaj! - poručila joj je Alka Vuica i kazala: 'Gospodina stand up komičara ćemo zadržati, gospodična kostimografkinja je sigurno plesačica, ima plesačke noge, cipelice, dosta dobro fejka playback, mogla bi biti i pjevačica, ali snimateljica prva treba ići u razotkrivanje!'.

Naspram Alke, Luku Nižetića i Giannu Apostolski stand up komičar nije uvjerio.

- Sa sigurnošću mogu reći da je snimateljica loš pjevač, ali ne vjerujem ni stand up komičaru. Ne vjerujem ni Vinči, pa što bih njemu? - komentirala je Gianna, a potom je Goran Vinčić stao u obranu svog kolege i izveo nešto potpuno neočekivano.

Foto: Luka Dubroja

- Ja ću se možda prvi put u emisiji složiti s Alkom, ja mislim da on fantastično pjeva i mislim da stand up komičari, da mi znamo pjevati! Sad ću vam pokazat! Treba mi scena! - izjavio je Vinčić i zapjevao na pozornici, a usput i pokazao svoje plesno umijeće. U ovoj rundi natjecateljica je eliminirala tajni glas snimateljicu, koja se pokazala kao loš glas, pa je tako osvojila i prvih 500 eura u showu.

U drugoj rundi nastupali su pedikerka, vlakovođa i postolarka.

- Ovo se vidi iz aviona, vlakovođa, rekla bi naša natjecateljica Biserka – hiti ga van! - komentirala je Gianna, a Luka je dodao: 'Beskrajno je simpatičan i drag, ali mislim da to nije njegov glas'.

Foto: Luka Dubroja

Paula Eleta eliminirala je vlakovođu i tako osvojila još 500 eura. Treća runda nije joj donijela novac. Nastupali su pjesnik, profesorica engleskog i smetlar, a natjecateljica je eliminirala pjesnika, koji se u razotkrivanju pokazao kao dobar glas.

U drugom izazovu 'To sam ja' kao dodatni dokaz, Paula Eleta je odabrala pogledati videe stand up komičara, smetlara i postolarke.

- Pošto sam se ovdje prijavila iz zabave, idem na rizik, izbacit ću kostimografkinju! - iznenadila je sve svojim odabirom i brzom reakcijom te osvojila 500 eura.

Iznenađenja je bilo i u trećem izazovu, 'Tajnom studiju' u kojemu su tajnim glasovima njihovi glasovi podvrgnuti vokalnoj manipulaciji. Za ovaj izazov natjecateljica je odabrala pedikerku i profesoricu engleskog.

Foto: Luka Dubroja

- Profesorica pjeva, pedikerka ne pjeva - odlučna je bila Alka, a Paula Eleta eliminirala je pedikerku koja se pokazala kao dobar glas, pa tako u ovom izazovu nije osvojila 500 eura.

Sreće nije bilo ni u sljedećem izazovu – 'Ima slike, nema tona' u kojemu se puštaju videi tajnih glasova, prema odabiru natjecatelja, a u kojima na sekundu čujemo njihov pravi glas. Natjecateljica je odabrala pogledati videe postolarke i smetlara.

- Napravit ću tu malo pomutnju, neka se malo zabavljamo, izbacit ću profesoricu engleskog! - kazala je Paula Eleta i ponovno svojim odabirom šokirala paneliste.

- Ovo je prva osoba koja je izludila paneliste! - kazao je Luka, a Alka je dodala: 'Mi smo svih izludili, ali ti si nas!'.

Profesorica engleskog pustila je svoj dobar glas, pa tako natjecateljica nije osvojila novac.

Foto: Luka Dubroja

U ''Glasoboju'' nastupala su preostala tri tajna glasa - stand up komičar, postolarka, i smetlar, a pjevali su na playback, kao na početku, na snimljenu matricu, ali s dva različita glasa, jedan glas je dobar, a jedan loš.

- Stand up komičar i smetlar znaju pjevati, a postolarka ne zna - zaključio je Luka, a Vinčić je kazao kako je njega postolarka uvjerila da zna pjevati.

- Ja sam bila uvjerena da je postolarka dobra, a sad me zbunila - komentirala je Domenica, a natjecateljica je eliminirala postolarku koja se pokazala kao loš glas u razotkrivanju, pa je osvojila 500 eura.

Posljednji izazov ''Intervju'' nudi mogućnost da natjecatelj dodatno propita jednog tajnog glasa. Paula Eleta odabrala je ispitivati smetlara, koji ju nije uvjerio da je dobar pjevač, pa ga je odlučila eliminirati. U razotkrivanju se pokazao kao loš glas, pa je natjecateljičin novčani saldo nakon ovoga izazova iznosio 2.500 eura.

Foto: Luka Dubroja

Zajedno s gošćom Domenicom u finalnom duetu je zapjevao posljednji tajni glas – stand up komičar, no iako se on pokazao kao dobar glas, natjecateljica je kući otišla s osvojenih 2.500 eura jer je netom prije dueta odustala kazavši kako nije sigurna i ne želi se kockati.

