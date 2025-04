Udaje se folk-zvijezda koja za mjesec dana puni Arenu Zagreb

Srpska pjevačica Tea Tairović, koja 10. svibnja nastupa u zagrebačkoj Areni, priprema još jedan važan događaj u svom životu - vjenčanje! Kako prenose srpski mediji, Tea će svom partneru Ivanu izreći sudbonosno 'da', i to daleko od očiju javnosti.

Cijela ceremonija navodno se organizira u strogoj tajnosti, a pozvani su samo obitelj, prijatelji i nekolicina kolega. Tea je, prema pisanju Telegrafa, mjesecima brižno planirala svaki detalj te zamolila svoje bližnje da o svemu šute.

Foto: Antonio Ahel/Pixsell

Tea i Ivan u vezi su oko dvije godine, a njihova romansa postala je javna pred njezin 28. rođendan. Tad joj je Ivan priredio pravo filmsko iznenađenje. Kad je otvorio prtljažnik automobila, iz njega su izletjeli baloni i konfete, a onda joj je darovao tortu i medvjedića.

Foto: Instagram/Tea Tairovic

Tea je postala prepoznatljiva po energičnim nastupima. 'Hajde', 'Balkanija', 'Budalo', 'Dva i dva' te mnoge druge pjesme postale su hitovi, a veliki uspjeh postigla je i s najnovijim, trećim studijskim albumom kratkog naziva 'TEA'.

- Za Zagreb ćemo napraviti anketu na društvenim mrežama, da mi publika pomogne izabrati pjesme koje nisu među najvećim hitovima. Za Beograd nisam htjela izbaciti niti jednu jer mi je to bio prvi solistički koncert i bilo je baš zahtjevno nastupati više od tri sata. Mogu reći da ću u Zagrebu imati i goste, s nekima od njih ste me već viđali na pozornici, a imam i želju pozvati jednu hrvatsku pjevačicu s kojom se niti ne poznajem, ali odrasla sam uz njezinu glazbu. Ona još ni ne zna za tu moju ideju i nadam se da me neće odbiti - najavila je ranije regionalna zvijezda.

Foto: Dušan Petrović