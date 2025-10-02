Udaje se Tia Jurčić: Pokazala je spektakularni prsten i potvrdila zaruke s NBA zvijezdom

Tia Jurčić (41), poduzetnica i pokćerka Ljube Jurčića, objavila je sretne vijesti na svom Instagram profilu. Nakon turbulentnog razdoblja i razvoda od Marija Mamića, čini se da je ponovno pronašla ljubavnu sreću te se pohvalila zarukama s američkim sportskim komentatorom i bivšom NBA zvijezdom, Kennyjem Smithom (60).

Na romantičnoj fotografiji vide se njezina i Kennyjeva ruka ispred idilične pozadine pješčane plaže i tirkiznog mora. Ipak, svu pažnju ukrao je golemi dijamantni prsten na njezinoj ruci kojim je svima dala do znanja da je spremna za novi korak u životu. Uz objavu je kratko i jasno napisala: "DA tebi zauvijek!", čime je potvrdila da je njezina veza s 19 godina starijim Smithom postala ozbiljnija no ikad.

Objava je u kratkom roku izazvala lavinu pozitivnih reakcija. Pratitelji i prijatelji preplavili su je čestitkama i lijepim željama. "Uuuuh napokon svi mogu znati! THE COUPLE FOREVER!", "Čestitam ljubavi još jednom", "Nek vam je sve blagoslovljeno", samo su neki od komentara..

Otkako se nakon razvoda krajem 2023. godine preselila u Sjedinjene Američke Države, Tia živi život iz snova. Svoju vezu s Kennyjem Smithom javno je potvrdila u ožujku, a par se od tada ne odvaja. Redovito dijeli trenutke iz luksuznog života, od putovanja privatnim avionima do druženja sa svjetskim zvijezdama poput Adriane Lime i Eve Longorije. Čini se da su nedavni medijski napisi o ovrsi nad njezinim stanom u Zagrebu zbog manjeg duga sada daleka prošlost, jer je poduzetnica očito okrenula novu, sretniju stranicu.