Udala se Banderasova kći! Otac čestitao svojoj jedinici: 'Bilo je emocionalno i puno smijeha...'

Poznati glumac Antonio Banderas na svom je Instagram profilu posvetio objavu svojoj kćeri Stelli, koja se prošlog vikenda udala za svog dugogodišnjeg partnera Alexa Gruszinskog. Par koji je u vezi od školskih dana, zaručio se 2024. godine, a vjenčali su se u Španjolskoj.

Banderas je na svom profilu s pratiteljima podijelio video koji se sastoji od više fotografija njega i kćeri, a prikazuje ih od vremena kada je Stella bila tek djevojčica sve do danas. Uz to je dodao i dirljiv tekst: 'Vjenčanje moje kćeri Stelle pretvorilo se u srdačno obiteljsko okupljanje, emocionalno, radosno i puno smijeha.'

'Hvala svima koji su ovo omogućili', zaključio je Banderas. Objava je privukla pozornost mnogih pratitelja koji su ispod emotivnog videa nanizali čestitke i pozitivne komentare. Između komentara obožavatelja, ističu se i oni nekih zvijezda, poput Sharon Stone koja je mladom paru i ponosnom ocu čestitala emojijima s očima u obliku srca.

Stella Banderas, osim slavnog oca ima i slavnu majku. Radi se o Melanie Griffith, s kojom je glumac bio u braku od 1996. do 2015. godine. Osim Stelle, glumica ima još dvoje djece, sina Alexandera Baurea i kćer Dakotu Johnson, koja je također poznata glumica.

Vijest o zarukama kći glumačkog para objavila je na svom Instagram profilu nizom fotografija sa zaručnikom, odnosno sadašnjim suprugom, veselo napisavši: 'Moći ću se družiti sa svojom najdražom osobom na svijetu zauvijek!!!!!!!!'.

Majka, koja joj je čestitala i komentarom u kojem je napisala da ih oboje jako voli, posvetila joj je objavu na svom Instagram profilu podijelivši zajedničke fotografije para i prstena. Uz to je napisala: 'Pitao ju je... na jednom koljenu... rekla je da. Njihova ljubavna priča započela je još u vrtiću! Istinska ljubav, duboka ljubav! Čestitam zaljubljenima'.