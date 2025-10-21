Obavijesti

Show

Komentari 0
PROŠLOG VIKENDA

Udala se Banderasova kći! Otac čestitao svojoj jedinici: 'Bilo je emocionalno i puno smijeha...'

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 1 min
Udala se Banderasova kći! Otac čestitao svojoj jedinici: 'Bilo je emocionalno i puno smijeha...'
Foto: nordphoto GmbH / Alterphotos

Kći slavnog glumca prošle je subote zaplovila u bračnu luku, a tome je prisustvovao i ponosni otac koji je raznježio obožavatelje objavom na Instagramu

Poznati glumac Antonio Banderas na svom je Instagram profilu posvetio objavu svojoj kćeri Stelli, koja se prošlog vikenda udala za svog dugogodišnjeg partnera Alexa Gruszinskog. Par koji je u vezi od školskih dana, zaručio se 2024. godine, a vjenčali su se u Španjolskoj.

PTICE, LAVOVI I TRAUME Gledajte (ako se usudite): Prave ptice su joj kljucale glavu, a on je uživao i htio ju samo za sebe
Gledajte (ako se usudite): Prave ptice su joj kljucale glavu, a on je uživao i htio ju samo za sebe

Banderas je na svom profilu s pratiteljima podijelio video koji se sastoji od više fotografija njega i kćeri, a prikazuje ih od vremena kada je Stella bila tek djevojčica sve do danas. Uz to je dodao i dirljiv tekst: 'Vjenčanje moje  kćeri Stelle pretvorilo se u srdačno obiteljsko okupljanje, emocionalno, radosno i puno smijeha.'

'Hvala svima koji su ovo omogućili', zaključio je Banderas. Objava je privukla pozornost mnogih pratitelja koji su ispod emotivnog videa nanizali čestitke i pozitivne komentare. Između komentara obožavatelja, ističu se i oni nekih zvijezda, poput Sharon Stone koja je mladom paru i ponosnom ocu čestitala emojijima s očima u obliku srca.

ODLAZAK VELIKANA Antonio Banderas se oprostio od Redforda: Njegov talent će zauvijek sjajiti kroz kadrove
Antonio Banderas se oprostio od Redforda: Njegov talent će zauvijek sjajiti kroz kadrove

Stella Banderas, osim slavnog oca ima i slavnu majku. Radi se o Melanie Griffith, s kojom je glumac bio u braku od 1996. do 2015. godine. Osim Stelle, glumica ima još dvoje djece, sina Alexandera Baurea i kćer Dakotu Johnson, koja je također poznata glumica.

Vijest o zarukama kći glumačkog para objavila je na svom Instagram profilu nizom fotografija sa zaručnikom, odnosno sadašnjim suprugom, veselo napisavši: 'Moći ću se družiti sa svojom najdražom osobom na svijetu zauvijek!!!!!!!!'.

NA PLAŽI U MEKSIKU Melanie Griffith (66) pokazala tijelo, ali je pažnju privuklo lice
Melanie Griffith (66) pokazala tijelo, ali je pažnju privuklo lice

Majka, koja joj je čestitala i komentarom u kojem je napisala da ih oboje jako voli, posvetila joj je objavu na svom Instagram profilu podijelivši zajedničke fotografije para i prstena. Uz to je napisala: 'Pitao ju je... na jednom koljenu... rekla je da. Njihova ljubavna priča započela je još u vrtiću! Istinska ljubav, duboka ljubav! Čestitam zaljubljenima'.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Znate li kako se zapravo zovu ove zvijezde regije? Neki odgovori će vas iznenaditi...
DOROTEA, IVANA, ŽELJKO, RENATA...

FOTO Znate li kako se zapravo zovu ove zvijezde regije? Neki odgovori će vas iznenaditi...

Na osobnoj je jedno ime, a na plakatima za koncerte je drugo. I često nemaju baš veze jedno s drugim... Brojne su regionalne zvijezde, baš kao i one u Hollywoodu, 'popravljale' svoja imena kako bi bila 'primamljivija'. Krenimo u pregled...
Sjećate se nje? Susan Boyle bila je senzacija: Pogledajte kako izgleda sad, neprepoznatljiva je
PROSLAVILA SE 2009.

Sjećate se nje? Susan Boyle bila je senzacija: Pogledajte kako izgleda sad, neprepoznatljiva je

U ponedjeljak su dodijeljene nagrade Pride of Britain u Londonu, a među uzvanicima bila je i Susan Boyle. Ona se proslavila u showu 'Britain's Got Talent', a onda se neko vrijeme povukla iz javnosti. Oduševila je na crvenom tepihom svojim izgledom!
Najbolje tijelo Holywooda: Jessica Alba kao da ne stari!
'PROKLETO SEKSI'

Najbolje tijelo Holywooda: Jessica Alba kao da ne stari!

Inače, slavna glumica na svojim se društvenim mrežama rijetko pohvali fotografijama u ovakvom izdanju, no komplimenata nije nedostajalo...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025