ODLAZAK VELIKANA

Antonio Banderas se oprostio od Redforda: Njegov talent će zauvijek sjajiti kroz kadrove

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Instagram

Redford se proslavio ulogama u 'Butch Cassidyju i Sundance Kidu', 'Žalcu, 'Tri kondorova dana', 'Svim predsjednikovim ljudima', 'Mojoj Africi', 'Nemoralnoj ponudi' i brojnim drugim filmovima. Dobio je Oscara za režiju 'Običnih ljudi

Robert Redford, legendarni glumac koji je osvojio gledatelje šarmom i karizmom, a potom postao oskarovski redatelj i istaknuti zagovornik zaštite okoliša, preminuo je u utorak ujutro u svom domu u saveznoj američkoj državi Utah. Imao je 89 godina. Njegova publicistica Cindi Berger potvrdila je da je umro mirno, u snu, okružen obitelji. O tragičnoj vijesti oglasio se i Antonio Banderas.

 - Napustio nas je Robert Redford, ikona filma u svakom smislu. Glumac, redatelj, producent i osnivač Sundance festivala. Njegov talent će nas zauvijek dirnuti, sjajeći kroz kadrove i u našem sjećanju. Počivaj u miru - oprostio se poznati španjolski glumac.

Redford se proslavio ulogama u 'Butch Cassidyju i Sundance Kidu', 'Žalcu, 'Tri kondorova dana', 'Svim predsjednikovim ljudima', 'Mojoj Africi', 'Nemoralnoj ponudi' i brojnim drugim filmovima. Dobio je Oscara za režiju 'Običnih ljudi'.

