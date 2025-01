Udala se domaća glumica! 'Prvi ples pao je spontano na cesti!'

Kaj nije život čudesna pustolovina?, pitala se glumica Marija Kolb na društvenim mrežama. Nakon što je krajem prošle godine objavila da se zaručila za partnera Ivana Mladenovića, u subotu je iznenadila sve fotografijama s njihovog intimnog vjenčanja u Beogradu!

Za veliki dan odabrala je bijelu čipkastu haljinu, dok je njezin partner nosio tirkizno odijelo.

- Vježbali smo mi valcer al je prvi ples ispao kolektivna čagica spontanuša na cesti ispred zgrade općine - poručila je glumica.

Par je prije Božića bio na skijanju, a čini se da je upravo to posebno putovanje Ivan odlučio iskoristiti za najvažnije pitanje.

- Službeno je. Maco, ne znaš u što si se uvalio - napisala je Kolb dva dana prije Božića.

Marija i Ivan upoznali su se preko aplikacije za upoznavanje Tinder.

- Ja sam imala sreću da sam na Tinderu upoznala divnog dečka koji me nakon skoro dvije godine prijateljstva i 'osvojio'. On je malo jače građe, al to mi uopće ne smeta. Dapače, sviđa mi se što je za glavu viši i skoro duplo teži. Ima razumijevanja za specifičnosti posla kojim se bavim, podržava me i nema ljubomorne ispade. A upravo razumijevanje i podrška ključni su za svaku stabilnu vezu, bila ona s Tindera ili ne - kazala je glumica jednom prilikom za Jutarnji list.

Foto: Instagram