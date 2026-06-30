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IZREKLA SUDBONOSNO 'DA'

Udala se 'najljepša djevojčica na svijetu': Evo kako izgleda

Piše 24sata,
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Udala se 'najljepša djevojčica na svijetu': Evo kako izgleda
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Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
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Manekenka Thylane Blondeau, koja je sa šest godina stekla svjetsku slavu kao "najljepša djevojčica na svijetu", udala se za francuskog glumca i DJ-a Bena Attala

Admiral

Francuska manekenka Thylane Blondeau, koja je sa šest godina stekla svjetsku slavu kao "najljepša djevojčica na svijetu", udala se za francuskog glumca i DJ-a Bena Attala. Par je sudbonosno "da" izgovorio u ponedjeljak u Parizu, na intimnoj ceremoniji samo tri mjeseca nakon zaruka.

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Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Građanski obred održan je u gradskoj vijećnici, a 25-godišnja mladenka zablistala je u elegantnoj vjenčanici s pelerinom dizajnerice Eve Bouskile. Izgled je upotpunila podignutom kosom ukrašenom bijelim cvjetovima te buketom kremastih kala. Mladoženja, 29-godišnji Ben Attal, sin glumice Charlotte Gainsbourg, odabrao je tamnoplavo odijelo. Mladenci su na ceremoniju stigli u klasičnom srebrnom Porscheu 356 Speedster, okruženi prijateljima i obitelji, a nakon obreda pozirali su za fotografije s Eiffelovim tornjem u pozadini.

Veza para, koja je započela 2020. godine, okrunjena je zarukama u ožujku ove godine tijekom romantičnog putovanja u Grčku. Thylane je sretnu vijest podijelila na Instagramu uz fotografije dijamantnog prstena. "Rekla sam 'da' svom najboljem prijatelju. Za vječnost", napisala je tada. Brza odluka o vjenčanju potvrdila je dubinu njihove veze koja je sada i službeno potvrđena. Njezina majka, Véronika Loubry, zaruke je nazvala "zrakom sunca" nakon teškog životnog razdoblja.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Thylane Blondeau svjetsku je slavu stekla 2006. kada ju je Vogue Enfants proglasio "najljepšom djevojčicom". Karijeru je započela s četiri godine. Njezino odrastanje pod reflektorima nije prošlo bez izazova i kontroverzi, a najviše pozornosti izazvao je editorijal za pariški Vogue kada joj je bilo deset godina, pokrenuvši raspravu o seksualizaciji djece u modi. Unatoč tome, izgradila je uspješnu karijeru surađujući s brendovima Dolce & Gabbana i L'Oréal. Titulu najljepše ponijela je ponovno 2018., no godinama se distancirala od nje. "Ja sam samo ljudsko biće", izjavila je, pokazujući otpor definiranju isključivo izgledom.

 *uz korištenje AI-ja
 
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