Manekenka Thylane Blondeau, koja je sa šest godina stekla svjetsku slavu kao "najljepša djevojčica na svijetu", udala se za francuskog glumca i DJ-a Bena Attala
Udala se 'najljepša djevojčica na svijetu': Evo kako izgleda
Francuska manekenka Thylane Blondeau, koja je sa šest godina stekla svjetsku slavu kao "najljepša djevojčica na svijetu", udala se za francuskog glumca i DJ-a Bena Attala. Par je sudbonosno "da" izgovorio u ponedjeljak u Parizu, na intimnoj ceremoniji samo tri mjeseca nakon zaruka.
Građanski obred održan je u gradskoj vijećnici, a 25-godišnja mladenka zablistala je u elegantnoj vjenčanici s pelerinom dizajnerice Eve Bouskile. Izgled je upotpunila podignutom kosom ukrašenom bijelim cvjetovima te buketom kremastih kala. Mladoženja, 29-godišnji Ben Attal, sin glumice Charlotte Gainsbourg, odabrao je tamnoplavo odijelo. Mladenci su na ceremoniju stigli u klasičnom srebrnom Porscheu 356 Speedster, okruženi prijateljima i obitelji, a nakon obreda pozirali su za fotografije s Eiffelovim tornjem u pozadini.
💍✨ Mariage de Thylane Blondeau et Benjamin Attal à la mairie du 16e arrondissement de Paris— Closer France (@closerfr) June 29, 2026
Grand jour pour Thylane Blondeau et Benjamin Attal ! Le couple s’est dit « oui » lors d’une cérémonie organisée à la mairie du 16e arrondissement de Paris, entouré de leurs proches.… pic.twitter.com/FaNF2H0JqG
Veza para, koja je započela 2020. godine, okrunjena je zarukama u ožujku ove godine tijekom romantičnog putovanja u Grčku. Thylane je sretnu vijest podijelila na Instagramu uz fotografije dijamantnog prstena. "Rekla sam 'da' svom najboljem prijatelju. Za vječnost", napisala je tada. Brza odluka o vjenčanju potvrdila je dubinu njihove veze koja je sada i službeno potvrđena. Njezina majka, Véronika Loubry, zaruke je nazvala "zrakom sunca" nakon teškog životnog razdoblja.
Podsjetimo, Thylane Blondeau svjetsku je slavu stekla 2006. kada ju je Vogue Enfants proglasio "najljepšom djevojčicom". Karijeru je započela s četiri godine. Njezino odrastanje pod reflektorima nije prošlo bez izazova i kontroverzi, a najviše pozornosti izazvao je editorijal za pariški Vogue kada joj je bilo deset godina, pokrenuvši raspravu o seksualizaciji djece u modi. Unatoč tome, izgradila je uspješnu karijeru surađujući s brendovima Dolce & Gabbana i L'Oréal. Titulu najljepše ponijela je ponovno 2018., no godinama se distancirala od nje. "Ja sam samo ljudsko biće", izjavila je, pokazujući otpor definiranju isključivo izgledom.
*uz korištenje AI-ja
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