Udala se 'Ružna Nina' u Trstu: Ideja se ostvarila preko noći...

Glumica Lana Gojak (35) na Instagramu je potvrdila da se u ponedjeljak udala za redatelja Sinišu Bajta (43) u Trstu. Objavila je fotografiju ženskih i muških cipela, sebe u bijeloj haljini s buketom, a potom i s novopečenim suprugom.

- Veliko hvala roditeljima i svim dragim, bliskim prijateljima koji su nam pružili gomilu ljubavi i podrške te učinili jučerašnji dan nezaboravno savršenim! Volimo vas! Srca su nam puna! - napisala je glumica. Zahvalila se i Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Trstu što su im pomogli u tome da se njihova 'suluda' ideja ostvari preko noći.

Na slavlje je pozvala kolegicu Rominu Vitasović Lučić i Anu Maras Harmander (38), koja se pohvalila fotografijom na kojoj je pozirala u ružičastoj haljini s buketom.

Siniša i Lana slučajno su se upoznali i to dok se ona useljavala, a on iseljavao iz podstanarskog stana.

- Odmah je zaiskrilo između nas, ali spojili smo se nekoliko godina poslije. Naletjeli smo jedno na drugo tijekom izlaska, pozvao me na izložbu i to je bilo to - otkrila je Lana u ranijem intervjuu za Story. Tada je ispričala da ju je redatelj osvojio samouvjerenošću, humorom i toplinom.

Gojak je poznata po ulozi u seriji 'Ne daj se, Nina' u kojoj je glumila Ninu Brlek, djevojku neugledne vanjštine, ali obrazovanu i inteligentnu.

Nedavno je u intervjuu za 24sata otkrila kako se pripremala za ulogu, kako je poslije smršavjela i javljaju li joj se obožavatelji čak dvanaest godina nakon emitiranja serije.

