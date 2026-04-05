Udovica Hugha Hefnera udala se za poduzetnika na plaži: Nismo htjeli veliko slavlje
Crystal Harris (39), udovica Hugha Hefnera objavila je kako se udala za havajskog poduzetnika Jamesa Warda (42). Bivša Playmate koja je bila u braku pet godina s osnivačem Playboya, tvrdi kako je pronašla muškarca svojih snova.
Par se vjenčao na privatnoj ceremoniji bez gostiju na Cookovim otocima.
- Nismo htjeli veliko slavlje. Htjeli smo nešto tiho i osobno, gdje bismo se zaista mogli posvetiti jedno drugome i trenutku - rekla je.
Cookove otoke su odabrali radi njihove udaljenosti, jer tamo nema velikih hotelskih lanaca.
- Budući da James i ja volimo ocean i prirodu, činilo nam se da je to savršeno mjesto za početak ovog poglavlja naših života - rekla je za People.
Crystal i Jamesa upoznali su zajednički prijatelji, a ona o svom suprugu ima samo riječi hvale.
- Uz Jamesa se moji osjećaji cijene i uvažavaju - rekla je.
Vjenčala se devet godina nakon Hefnerove smrti. Izazvala je lavinu komentara kada je rekla da nikad nije istinski voljela svog prvog supruga, Hugha. Nazvala ga je i 'emocionalno nasilnim'.
- Nikad nisam bila zaljubljena u Hefa, ali voljela sam tog starca onako kako treba voljeti starije. Onako kako treba voljeti nekoga tko se približava kraju dugog i kompliciranog života - rekla je.
Nije bila uključena u Hefnerovu oporuku, no budući da su bili u braku u trenutku njegove smrti, imala je pravo na znatnu isplatu. Ostavio joj je i nekretninu na Hollywood Hillsu u zakladi, koju je ona kasnije prodala. Ostatak bogatstva je podijeljen između njegovo četvoro djece.
U memoarima je pisala i kako je bivši muž nije impresionirao u spavaćoj sobi. Kada su prvi put završili u krevetu, iskustvo je opisala kao 'čudno i robotsko'.
- Bilo je to kao da Hef samo odrađuje pokrete nečega što je nekoć bilo zabavno i seksi. A možda nikad nije ni bilo zabavno i seksi - napisala je.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+