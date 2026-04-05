PRONAŠLA LJUBAV

Udovica Hugha Hefnera udala se za poduzetnika na plaži: Nismo htjeli veliko slavlje

Piše Stela Kovačević,
Foto: instagram

Par se vjenčao na privatnoj ceremoniji bez gostiju na Cookovim otocima. Inače, Crystal je izazvala lavinu komentara kada je rekla da nikad nije istinski voljela svog prvog supruga

Crystal Harris (39), udovica Hugha Hefnera objavila je kako se udala za havajskog poduzetnika Jamesa Warda (42). Bivša Playmate koja je bila u braku pet godina s osnivačem Playboya, tvrdi kako je pronašla muškarca svojih snova.

Par se vjenčao na privatnoj ceremoniji bez gostiju na Cookovim otocima.

- Nismo htjeli veliko slavlje. Htjeli smo nešto tiho i osobno, gdje bismo se zaista mogli posvetiti jedno drugome i trenutku - rekla je. 

Cookove otoke su odabrali radi njihove udaljenosti, jer tamo nema velikih hotelskih lanaca.

- Budući da James i ja volimo ocean i prirodu, činilo nam se da je to savršeno mjesto za početak ovog poglavlja naših života - rekla je za People.

Crystal i Jamesa upoznali su zajednički prijatelji, a ona o svom suprugu ima samo riječi hvale.

- Uz Jamesa se moji osjećaji cijene i uvažavaju - rekla je.

Vjenčala se devet godina nakon Hefnerove smrti. Izazvala je lavinu komentara kada je rekla da nikad nije istinski voljela svog prvog supruga, Hugha. Nazvala ga je i 'emocionalno nasilnim'.

- Nikad nisam bila zaljubljena u Hefa, ali voljela sam tog starca onako kako treba voljeti starije. Onako kako treba voljeti nekoga tko se približava kraju dugog i kompliciranog života - rekla je.

Nije bila uključena u Hefnerovu oporuku, no budući da su bili u braku u trenutku njegove smrti, imala je pravo na znatnu isplatu. Ostavio joj je i nekretninu na Hollywood Hillsu u zakladi, koju je ona kasnije prodala. Ostatak bogatstva je podijeljen između njegovo četvoro djece.

Hugh Hefner Death | Foto: Michael Germana/Press Association/PIXSELL

U memoarima je pisala i kako je bivši muž nije impresionirao u spavaćoj sobi. Kada su prvi put završili u krevetu, iskustvo je opisala kao 'čudno i robotsko'.

- Bilo je to kao da Hef samo odrađuje pokrete nečega što je nekoć bilo zabavno i seksi. A možda nikad nije ni bilo zabavno i seksi - napisala je.

