Udovica Hugha Hefnera udala se za poduzetnika na plaži: Nismo htjeli veliko slavlje

Crystal Harris (39), udovica Hugha Hefnera objavila je kako se udala za havajskog poduzetnika Jamesa Warda (42). Bivša Playmate koja je bila u braku pet godina s osnivačem Playboya, tvrdi kako je pronašla muškarca svojih snova.

Par se vjenčao na privatnoj ceremoniji bez gostiju na Cookovim otocima.

- Nismo htjeli veliko slavlje. Htjeli smo nešto tiho i osobno, gdje bismo se zaista mogli posvetiti jedno drugome i trenutku - rekla je.

Cookove otoke su odabrali radi njihove udaljenosti, jer tamo nema velikih hotelskih lanaca.

- Budući da James i ja volimo ocean i prirodu, činilo nam se da je to savršeno mjesto za početak ovog poglavlja naših života - rekla je za People.

Crystal i Jamesa upoznali su zajednički prijatelji, a ona o svom suprugu ima samo riječi hvale.

- Uz Jamesa se moji osjećaji cijene i uvažavaju - rekla je.

Vjenčala se devet godina nakon Hefnerove smrti. Izazvala je lavinu komentara kada je rekla da nikad nije istinski voljela svog prvog supruga, Hugha. Nazvala ga je i 'emocionalno nasilnim'.

- Nikad nisam bila zaljubljena u Hefa, ali voljela sam tog starca onako kako treba voljeti starije. Onako kako treba voljeti nekoga tko se približava kraju dugog i kompliciranog života - rekla je.

Nije bila uključena u Hefnerovu oporuku, no budući da su bili u braku u trenutku njegove smrti, imala je pravo na znatnu isplatu. Ostavio joj je i nekretninu na Hollywood Hillsu u zakladi, koju je ona kasnije prodala. Ostatak bogatstva je podijeljen između njegovo četvoro djece.

U memoarima je pisala i kako je bivši muž nije impresionirao u spavaćoj sobi. Kada su prvi put završili u krevetu, iskustvo je opisala kao 'čudno i robotsko'.

- Bilo je to kao da Hef samo odrađuje pokrete nečega što je nekoć bilo zabavno i seksi. A možda nikad nije ni bilo zabavno i seksi - napisala je.