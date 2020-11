Udružili snage: Online pjevaju Detour, Plazmatick, Sara Renar

<p>Online koncerti u zajedničkoj organizaciji Radija 808 i Pozitivnog ritma dobili su zajednički nazivnik - Magic Box. U nastavku epidemije o pravim koncertnim i festivalskim iskustvima može se samo maštati, stoga Magic Box donosi treće izdanje online koncerta i to u subotu, 14. studenog, na 'starom' mjestu, u HUB-u 385, s početkom u 18 sati. Koncert se može pratiti putem live video i audio streama s Radio 808 web stranice.</p><p><strong>KONCERT MOŽETE PRATITI I OVDJE:</strong></p><p>Magic Box i ovom prilikom predstavlja najzanimljivije autore domaće nezavisne i alternativne glazbene scene. Skoro pa pravo koncertno iskustvo online publici ovaj put će pružiti <strong>Detour</strong>, premijerno u sastavu s dvije nove pjevačice, girlpower trojka <strong>Sara Renar</strong> i <strong>Playground Hustle</strong> koje će nakon odvojenih nastupa izvesti prvu suradnju - pjesmu 'Kapital', band<strong> Lili Gee</strong> koji su nedavno potpisali za Croatia Records, <strong>Plazmatick</strong>, producent koji je na sceni već 20 godina s friško objavljenim albumom, te<strong> Kevlar Bikini</strong> zagrebački hardcore punk trio koji iza sebe ima četiri albuma. </p><p>Detour je danas prepoznatljiv među poklonicima kvalitetnog, suvremenog, elektro - akustičnog pop zvuka, bržeg i plesnijeg ritma, začinjenog povremeno drum'n'bass i ponekom country notom. </p><p>Sara Renar pripada grupi najpriznatijih glazbenih imena nove generacije u regiji. Njezin glazbeni stil može se opisati kao eksperimentalni / indie / pop, miješajući suptilne melodije s elektroničkim i kazališnim elementima.</p><p>Bend Lili Gee aktivan je od 2017. i nakon niza singlova, 2019. izdaju album 'Predigra' za Aquarius records, a album je pratila i duga turneja gdje su svirali na više od 40 koncerata na svim mjestima gdje se još sluša pop-rock muzika. </p><p>Playground Hustle je elektronički, hip hop, eksperimentalni duo iz Zagreba. Producentica <strong>Ivona Eterović</strong> (Tonota) zaslužna je za instrumentalni dio, stvarajući ga kombinacijom sviranja akustične i električne gitare/basa i svih ostalih elemenata koji se nalaze u jednom glazbenom softveru. </p><p>Uz odvojene nastupe Sara Renar i Playground Hustle izvest će zajednički i pjesmu 'Kapital' što je njihova prva suradnja, a njome progovaraju o problematičnom odnosu društva prema materijalnim vrijednostima te nemoći pojedinca da prekine začarani krug u kojem smo svi - dužni.</p><p>Kapital je iskreno i brutalno opisan kroz slomljene beatove producentice tonote iz Playground Hustlea, eterične Sarine vokale i oštar rap druge polovice ovog dua, Megi.</p><p><strong>Marko Mihaline</strong>c aka Plazmatick je producent elektroničke glazbe, grafički dizajner te pisac. Svatko tko voli promišljenu, sugestivnu i iznimno kinematografsku glazbu zasigurno će uživati u njegovom izričaju Počeci njegovog aktivnog kreativnog djelovanja sežu u davne devedesete. Prije dva mjeseca objavio je album 'Hrđava vremena' za izdavačku kuću PDV koji je originalno nastao 2013. te nikada ranije nije bio objavljen. A dan prije samog online koncerta izlazi i drugi dugosvirajući uradak naziva 'Maziš mi se' (PDV).</p><p>Kevlar Bikini je zagrebački hardcore punk trio koji je ušao u samoizolaciju puno prije nego što je to postalo svakodnevica. Iz ovog pothvata društvenog distanciranja proizašao je i nedavno objavljeni, četvrti po redu, album 'OPT-OUTism' (Geenger Records), pun zvučne agresije podijeljene u deset visokooktanskih pjesama s opakim vokalima, masivnim rifovima, pamtljivim bas-linijama i čvrstim bubnjarskim dionicama koje će vas protresti od glave do pete.</p>