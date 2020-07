Ugovor zvijezda 'Granda': Uzmu im polovicu zarade, a ako ne prijave nastup, više ne surađuju

S 'Grand produkcijom' potpisuju na devet godina, isprva na pet, a zatim još dva put po dvije godine, a obvezuju se i da će držati do imidža kuće. 'Grand' ima pravo na pola čak i tri godine nakon isteka ugovora

<p>Otkako je 2004. godine emitirana prva epizoda glazbenog natjecanja 'Zvezde Granda' šuškalo se o ugovorima koji su potpisivali finalisti showa sa 'Grand produkcijom'. Kako piše <a href="https://www.kurir.rs/stars/3503051/ovo-su-tajne-ugovora-zvezda-granda-pevaci-dobijaju-50-odsto-od-prodaje-cd-nista" target="_blank">Kurir.rs</a>, koji je dobio uvid u jedan od primjeraka tog ugovora, pjevač ima pravo na 50 posto na sljedeće neto prihode:</p><p>- Osnovicu za računanje dobiti predstavljaju prihodi koji se ostvaruju od glazbene djelatnosti, i to isključivo od javnog nastupa i turneja, bez prihoda od prodaje nosača zvuka i nosača zvuka i slike; prihod ostvaren od prodaje nosača zvuka i slike 'Grand produkcija' će koristiti za produkcijsku realizaciju glazbenog projekta pjevača u svrhu njegova marketinga - stoji u ugovoru.</p><p>Drugim riječima, to bi zapravo značilo da 'Grand produkcija' uzima polovicu zarade svakog nastupa znači da 'Grand' uzima pola zarade od nastupa svakog pjevača, ali tek kada se odbiju svi troškovi. S druge strane, novac od prodaje albuma izvođači uopće ne dobivaju. </p><p>- Od osnovice za računanje dobiti se prvo odbijaju svi troškovi nastali u procesu organizacije i realizacije navedenih radnji, kao što su troškovi putovanja, smještaja, troškovi organizacije nastupa (bend, scenografija, razglas, rasvjeta, zakup prostora), troškovi reklame i ostali zajednički utvrđeni troškovi - ističu. </p><p>Pjevači su, tako stoji u ugovoru, obvezni prijaviti svaku ponudu za nastup koja nije poznata menadžerima produkcije. Ako to ne učine, mogu platiti kaznu ili biti izbačeni pa više s njima neće surađivati. Dio oko marketinga je iznimno zanimljiv podatak jer se navodi da su pjevači dužni odazvati se produkciji u svrhu promocije, a i navode da postoji mogućnost da 'Grand' uzme polovicu na račun njihova imena i tri godine nakon što istekne ugovor. </p><p>- Ako pjevač ostvari zaradu poslije isteka ugovora iz poslova sklopljenih za vrijeme trajanja ugovora, 'Grad' dobiva ugovorenih 50 posto dobiti do maksimalno tri godine nakon isteka. Pjevač je dužan pružiti neograničenu pomoć 'Grand produkciji' koliko nalaže branša, bez novčane nadoknade, a u svrhe marketinga i promocije (npr. intervjui, autogrami, nastupi na televiziji). Pjevač je obvezan držati do imidža i adekvatnog ponašanja u prisustvu treće osobe (npr. davanje autograma, intervjua) - navodi se u ugovoru, koji se potpisuje na devet godina, i to isprva na pet, a zatim još dva put po dvije godine. </p><p>Ugovora su oslobođene<strong> Aleksandra Prijović</strong> (24) i <strong>Jelena Vučković</strong> (34). Aleksandri je to pošlo za rukom svega nekoliko mjeseci nakon što se saznalo da se zabavlja sa <strong>Filipom Živojinovićem</strong> (35), a Jeleni je pomogla majka, <strong>Goca Božinovska</strong> (55), na čiju je molbu <strong>Saša Popović </strong>(66) napravio iznimku. Raskinula je ugovor tri godine prije nego što je istekao. </p><p>Ipak, Milan Stanković (32) nije bio te sreće. On se posvađao s Popovićem i <strong>Žikom Jakšićem </strong>(56) nakon što je 2010. nastupao na Euroviziji s pjesmom 'Ovo je Balkan'. Tada je žarko htio napustiti 'Grand produkciju', što je na kraju i uspio, ali je morao platiti 50.000 eura (oko 375.000 kuna), što je isplatio u roku dvije godine. </p><p>Kao što smo naveli, 'Grandu' se mora prijaviti nastup, a to nije učinio <strong>Renato Henc</strong>, koji je pjevao na jednoj svadbi bez da je javio za taj angažman, a iz produkcije mu to nisu oprostili. </p><p> </p><p> </p>