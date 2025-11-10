Obavijesti

'LJUBAV JE NA SELU'

Uh, kakva epizoda slijedi! Jedan farmer kući šalje tri dame, a na tulumu će pasti vrući poljubac

Uh, kakva epizoda slijedi! Jedan farmer kući šalje tri dame, a na tulumu će pasti vrući poljubac
Foto: RTL

Prvi zajednički tulum u 'Ljubav je na selu' obilježit će ples i pjesma, a neke će dame moći svoje farmere vidjeti u ponešto drukčijem izdanju. Neke će ponijeti pjesma, neki će pokušati upoznati tuđe kandidatkinje

Večerašnju epizodu 'Ljubav je na selu' od 21.25 sati na RTL-u obilježit će brojna uzbuđenja. Sve kreće dvostrukim izbacivanjem nakon kojeg će biti i razočaranja i olakšanja, a jedan će farmer morati kući odjednom poslati čak tri svoje kandidatkinje!

Ljiljana iz 'Ljubav je na selu' priznala je zašto nije vješta u kuhinji: Nikad nisam kuhala
Ljiljana iz 'Ljubav je na selu' priznala je zašto nije vješta u kuhinji: Nikad nisam kuhala

Prvi zajednički tulum sezone obilježit će ples i pjesma, a neke će dame moći svoje farmere vidjeti u ponešto drukčijem izdanju. Neke će ponijeti pjesma, neki će pokušati upoznati tuđe kandidatkinje, a jednom će farmeru dame zamjeriti dosadu i preveliku povučenost.

Foto: RTL

Na tulumu će pasti i prvi vrući poljubac sezone, ali i pokoja romantična gesta koja dame neće ostaviti ravnodušnima. Iduće jutro bit će savršena prigoda za sabiranje dojmova, no vremena za opuštanje neće biti jer slijedi dan prepun zabavnih aktivnosti - od vožnje biciklom, slikanja do kuhanja.

Foto: RTL

Neke kandidatkinje neće ništa htjeti prepustiti slučaju pa će se progurati do svojih farmera jer svaka zajednička minuta je dragocjena, a to baš konkurenciji neće najbolje sjesti.

- Voljela bih da smo nas dvoje zajedno, bez cura - kazat će jedna romantična dama.

- Nisam mu se mogla približiti, samo se 'trpa', baš mora sad biti pored njega - ljutit će se njezina suparnica.

Foto: RTL

Tko je pretjerao, a tko iskoristio svoju priliku za bolje upoznavanje, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', večeras od 21.25 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na streaming platformi Voyo.

Foto: RTL

