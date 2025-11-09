Obavijesti

NIJE MORALA

Ljiljana iz 'Ljubav je na selu' priznala je zašto nije vješta u kuhinji: Nikad nisam kuhala

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
5
Foto: RTL/Facebook

Skiperica i autorica je otkrila kako je uvijek bila odlikašica u školi pa ju je majka razmazila. Dodaje kako joj je uvijek govorila da uči i nije joj dala da kuha

Josip Đerfi u showu 'Ljubav je na selu' bio je na spoju sa svojim djevojkama, među kojima se isticala Ljiljana. Farmer ju je pitao koliko ima godina, a ona na to nije htjela odgovoriti.

Foto: RTL

- Nisam navikla da me pitaju za godine. Nikome to ne govorim, nekako mi je normalno da ne otkrivam svoje godine. Pitanja o godinama su mi nepristojna - rekla je za RTL.

Foto: RTL

Dodala je kako je na snimanju imala tremu i da sada prati svaku epizodu. Priznaje kako joj pažnja koju sada dobiva itekako godi.

- Stiže mi jako puno poruka. Uživam u pažnji koju dobivam. Zabavlja me to - otkrila je uz osmijeh.

Foto: Facebook

Što se tiče farmera, o njemu ima samo lijepe riječi - uz jednu opasku.

- Meni je on super, ali ja sam visoka 175 cm, ne znam baš da si pašemo fizički - iskreno je dodala.

Inače, Ljiljana je skiperica i vlasnica firme za najam glisera. Uz to, autorica je triju knjiga o duhovnosti.

Foto: Facebook

- Objavila sam tri knjige - 'Moj susret s Bogom', prvi i drugi dio, te jedan na engleskom. Slala sam te knjige knjižarama, poštama, kioscima, ali mi govore da nemaju čitatelje za to. Mislim da je duhovnost za sve - kaže pa dodaje kako bi rado napisala još jednu. 

Otkrila je i kako je naručila novi gliser.

- Ja imam firmu i skiper sam. Vozim ljude, recimo, na Kornate, na razne uvale i plaže. Obožavam more - ispričala je ponosno.

Foto: Facebook

Objasnila je i zbog čega ne zna kuhati.

- Ja stvarno nikad nisam kuhala, mene je mama razmazila. Bila sam odlikašica u školi i ona mi je uvijek govorila da ja učim i nije mi dala da kuham. Znam da to nije dobro, ali nemam dara ni ljubavi prema tome. Tako je kako je - rekla je kroz smijeh.

