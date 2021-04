Njezine tetovaže, neobičan stil, odvažnost i iskrenost najviše privlače ljude na internetu. Uki Q trenutno je i u žiriju talent showa JoomBoos Videostar, u kojem traži nove TikTok zvijezde.

POGLEDAJTE UKI Q U NOVOJ EPIZODI VIDEOSTARA:

Uz nju, u žiriju su još i Sergej Pajić, Barbi Afrika te Mimiermakeup. U drugoj je epizodi 'sutkinja' Uki Q morala ocijeniti izazove kandidata Antonija Jurmana (20) i Sare Valentić (24). Najviše su joj se svidjele Antonijev makeup vještine, iako sama ne snima makeup videa. No, to joj nije minus.

Uki Q: Tko je TikTok kraljica na Balkanu?

Uki Q ima 20 godina, a rođena je u znaku Škorpiona 12. studenog 2000. godine. Iako trenutno sa svojim dečkom, Sergejem Pajićem, živi u Beogradu, zapravo je rođena u Kninu u Hrvatskoj. Ima i mlađu sestru Saru. Trenutno je najpopularnija na TikToku, ali snima i za YouTube te vodi svoj Instagram profil. Za TikTok je aktivno krenula snimati 2019. godine, iako je TikTok profil otvorila i mnogo ranije.

- Profil imam još otkako je TikTok bio Musical.ly, a aktivno snimam od 2019. godine. Prvi viralni moment koji mi se dogodio na TikToku bio je, čini mi se, moj lip sync video na pjesmu Mimi Mercedes - ispričala je Uki Q prošle godine. U početku, dok još nije snimala aktivno, je na TikToku imala oko pet tisuća pratitelja. Danas je na njezinom TikTok profilu više od milijun pratitelja s Balkana, ali i sa svih strana svijeta.Najviše se ističe time što je drugačija od većine na TikTok sceni te činjenicom da je uvijek iskrena i ne pretvara se da je netko tko nije.

Tetovaže su zaštitni znak Uki Q

- Mislim da ljude na mom TikToku najviše privlači to što sam uvijek svoja. Imam nešto što ljudi pamte. Ne znam jesu li to tetovaže, moj karakter ili nešto treće. Ali važno je da vas ljudi po nečemu upamte, da privučete pažnju. Također, među prvima sam krenula snimati za TikTok na Balkanu, pa je to isto možda ta neka sreća – govori Uki Q, kojoj su tetovaže jedan od zaštitnih znakova. Ima ih sad već 20-ak, a prvu tetovažu je napravila sa 15 godina.

- Prvu tetovažu napravila sam kad mi je bilo 15 godina, mama je platila tetovažu, tako da je znala da ću je napraviti. Nisam to napravila iza leđa svojih roditelja. Prva tetovaža je bila zvjezdica, koja je predstavljala neku moju amajliju - objasnila je. Trenutno planira napraviti novu tetovažu, a najradije bi si istetovirala samu sebe.

- Planiram napraviti tetovažu same sebe. Ne želim da bude očito da sam ja i da se vidi moj lik, već samo neki moji prepoznatljivi elementi. Ali da, definitivno želim istetovirati samu sebe – iskrena je. A iskrena je uvijek i na TikToku, i kad snima sama i kad snima s dečkom, Sergejem Pajićem, također članom žirija JoomBoos Videostar showa. Njih dvoje najpoznatiji su TikTok par na Balkanu, a osim što snimaju TikTokove, zajedno su nedavno snimili i zajedničku pjesmu 'Ja i ona'.

Uki Q i Sergej Pajić: TikTok power couple

Uki Q i Sergej Pajić prijatelji su već nekoliko godina, a prvi puta su šuškanja o njihovoj vezi krenula prošle godine. Nakon što su sve češće počeli objavljivati zajedničke TikTokove i slike na Instagramu, obožavatelji su nešto posumnjali. Zatim je izašao i video u kojem Uki Q i Sergej Pajić objašnjavaju poljubac u jednom njegovom spotu, što je dodatno potaknulo glasine. Kasnije su javno priznali da su zajedno i ispričali kako su se upoznali.

- Upoznao nas je jedan zajednički prijatelj, zatim smo izašli skupa i tako je sve počelo. Ja i prijateljica smo bile u izlasku na Ušću i jedan prijatelj mi je poslao poruku da ima prijatelja za mene i da se dođemo družiti. Mi smo došle, upoznali smo se i to je bilo to. Tada ga nisam baš najbolje poznavala, ali mi je već tada bio poznanik - ispričala je Uki Q u intervjuu za Imperia TV. Priznala je i što ju je najviše privuklo kod Sergeja.

- Izgledao mi je baš drago, kao veliko nevinašce. I bio je drugačiji od ostalih. Tijekom tog izlaska sjedili smo u kafiću i on mi je u nekom trenutku onako sramežljivo stavio ruku na koljeno. Djelovao mi je jako sramežljivo i povučeno, ali kasnije kad sam ga upoznala shvatila sam da je skroz drugačiji - priznala je. Nakon dugo šuškanja priznali su da su u vezi. Danas žive zajedno u Beogradu i imaju kućnog ljubimca, psa Kostu.

Osim o njihovoj vezi, dugo se šuškalo da će zajedno snimiti i pjesmu. Iako su to dugo skrivali, prije par mjeseci Uki Q i Sergej izbacili su pjesmu 'Ja i ona'.

- Namjerno sam rekla da nikad neću snimiti pjesmu sa Sergejem kako bi svi mislili da se to neće dogoditi, a onda sam ju ipak snimila i sve iznenadila. To je bio neki moj plan – priznala je Una u intervjuu 24 pitanja na YouTube kanalu 24sata. Pjesma im na YouTubeu trenutno ima više od pet milijuna pregleda, a svaki TikTok koji Uki Q i Sergej snime skupa skuplja stotine tisuća pregleda.

Bizarne teorije zavjere o Uki Q

No, sa slavom su, osim velikog broja obožavatelja, za Unu došla i neka negativna iskustva i javne svađe. Nedavno je u jednom od rijetkih ozbiljnih videa na svom kanalu progovorila o izmišljenoj vjeri 'Ukizam' koju su pokrenuli anonimci diljem Srbije i koju su povezali upravo s njom.

- Možda ste već vidjeli, ali nedavno se online pojavila izmišljena, dječja vjera koju su neki nazvali 'UKIZAM'. Uopće ne mogu vjerovati da se moje ime provlači kroz takvo što... Sve je krenulo kao zezancija, ali sada je prešlo svaku mjeru. Prvo sam sve ignorirala, ali došlo je do toga da je jedno od djece koje se naziva 'članom ove vjere' zapalilo pravu vjersku ikonu. Morala sam reagirati! Ne želim da javnost sve moje fanove trpa u isti koš i da misli kako su i oni i ja loši ili na bilo koji način povezani s ovakvim gadostima. Želim se ograditi, a sve koji su povezani s ovime ozbiljno molim da prestanete s ovakvim stvarima – zamolila je Uki Q sve svoje pratitelje.

Ovaj bizaran trend, na svu sreću, utišao se nakon ovog njenog javnog apela. No, to nije jedina teorija zavjere koja je pokrenuta i povezana s popularnom balkanskom tiktokericom. Opskurni fake news portali u Srbiji tako su nedavno počeli pisati kako je Uki Q ubijena i to od strane svog dečka, Sergeja Pajića. "Una Kablar, Uki Q, poznata tiktokerica, pronađena je mrtva. Za sada je priveden njezin momak, Sergej Pajić", napisali su tako na fake news portalu Channel 46 News. Ova je lažna vijest zbunila i uplašila fanove Uki Q i Sergeja Pajića. Na svu sreću, ove lažne vijesti nikada nisu došle u mainstream sferu.

Uki Q i Barbi Afrika: TikTok rivalstvo koje zanima cijelu regiju

Uki Q i Barbi Afrika, njezina TikTok kolegica i također članica žirija JoomBoos Videostara, nisu u dobrim odnosima. Iako se nikada nisu službeno posvađale niti su za to imale posebnog razloga, mnogi fanovi se svrstavaju ili na jednu ili na drugu stranu i njihovo rivalstvo zanima cijelu regiju. Svi čekaju kad će jedna o drugoj nešto reći ili kad će jedna o drugoj nešto snimiti za TikTok. Iako se to ne događa često. Uki Q je oduvijek naglašavala kako ne voli ljude koji se pretvaraju i 'foliraju', što je moguće i pokrenulo rivalstvo između ove dvije tiktokerice.

No, mediji u regiji nedavno su počeli pisati kako su TikTok zvijezde Uki Q i Barbi Afrika možda na korak do toga da zakopaju ratnu sjekiru. Naime, nakon što je izbio skandal povezan s izmišljenom vjerom 'Ukizam' te nakon što je Uki Q o tome progovorila na TikToku i YouTubeu, o tome su počeli govoriti i njezini kolege.

Tiktokerica Barbi Afrika tako je nedavno sudjelovala u emisiji 'Jutro'. Ondje je, zajedno s ostalim kolegama influencerima i tiktokerima, govorila o slučaju 'Ukizam' i fanovima kolegice Uki Q. Pritom je pokazala veliku kolegijalnost, na čemu joj je Uki Q osobno zahvalila na svom Instagram profilu. Zbog toga su mnogi njihovi obožavatelji poželjeli da se ove dvije TikTok dive pomire.

- Video je izašao, toliko od mene. Hvala ljudima koji su tu, hvala na razumijevanju i podršci. Također, bez obzira što nismo u dobrim odnosima, hvala na kolegijalnosti i realnosti jutros u emisiji - napisala je Uki Q na Instagram storyju. Iako nije napisala njezino ime, mnogi su zaključili da se pritom zahvalila upravo Barbi. Tko zna, možda je ovo stvarno korak ka njihovom pomirenju. Ili će se dvije tiktokerice pak pomiriti u showu JoomBoos Videostar? To ćemo tek vidjeti...

Uki Q u žiriju JoomBoos Videostara

I dok o njoj kruže svakakve priče i neobične teorije, ona i dalje rastura. Nedavno je Uki Q izbacila i merch majice, skupila je više od 100 milijuna lajkova na TikToku te je i dalje više onih koji cijene njezin rad i trud i na nju gledaju kao na tiktokericu vrijednu pažnje. JoomBoos Videostar kandidati, Sara i Antonio, u toj su većinskoj skupini i njih je baš oduševilo što je Uki Q bila njihov 'prijeki' sud u drugoj epizodi showa.

- Od regionalnih tiktokera najveći uzori su mi Uki Q, Luciano Plazibat i Mimiermakeup. Uki Q je uvijek jako samouvjerena, ima odličan stil i zbog toga ju najviše volim pratiti inače – govori kandidatkinja Sara.

Uki Q kao članica žirija u novoj epizodi nije bila stroga prema njima. Cijelo vrijeme je naglašavala kako su oboje zaista talentirani i simpatični, ali ipak je malu prednost, zbog makeup vještina, dala Antoniju. Kako se Antonio našminkao, kako je svoj izazov odradila Sara i tko se bolje snašao u svim zadacima, gledajte u novoj Videostar epizodi na JoomBoos YouTubeu, TikToku i svim ostalim kanalima JoomBoosa. Dajte svoj glas favoritu na brojeve koje možete pronaći na JoomBoosovim stranicama i na gornjoj fotografiji. Pobjednik Videostara osvaja nagrade vrijedne čak 130.000 kuna, kao i pobjedničku statuu i titulu nove TikTok zvijezde.