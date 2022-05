Ukrajinski Kalush ekskluzivno: Dobili smo specijalnu dozvolu vojske da sviramo u Hrvatskoj

Spektakularni pobjednici Eurosonga, ukrajinska grupa Kalush Orchestra, svoj prvi koncert su rezervirali upravo za Hrvatsku. Na glazbeni festival Sea Star u Umagu stigli su u petak. Popričali smo s njima i za početak ih, naravno, pitali što za njih znači velika pobjeda u Torinu u Italiji.

- Bilo koja pobjeda za Ukrajinu je jako bitna! Mi vjerujemo da će ova pobjeda biti prva prije naše sljedeće, najveće pobjede. Vjerujemo da je naš trijumf na Eurosongu podigao još više borbeni duh Ukrajinaca. Osim toga, za našu pjesmu čuli su svugdje u svijetu. Slušaju našu glazbu, sviđa se ljudima u svim zemljama i to je isto naša pobjeda - za nas će se čuti i upoznati ukrajinska glazba - kažu nam iz benda.

Njihova folk-rep pjesma "Stefania", zaraznog refrena, oduševila je gotovo cijelu Europu.

- Naravno, htjeli smo pobijediti. Ne za sebe, nego za sve Ukrajince. Međutim, teško je biti potpuno siguran u nešto, pogotovo na natjecanju. Bili smo favoriti na kladionicama i što je više ljudi u svijetu čulo za situaciju u Ukrajinu, više su slušali našu pjesmu. Ja sam bio u različitim zemljama i znam da ljudi slušaju našu pjesmu, zato želim zahvaliti svakome tko je glasao za nju. Mislim da će sljedeće godine Ukrajina s radošću održati Eurosong u cjelovitoj, obnovljenoj i sretnoj zemlji - priča nam reper Oleg Psyuk (28).

A kakvi su im dojmovi sa svečanog dočeka, nakon pobjede, u Ukrajini?

- Sada su Ukrajinci udruženi kao nikada prije i to je naša snaga. Osjećali smo ogromnu podršku za vrijeme natjecanja, a osjećamo je i sada. Dočekali su nas na poljskoj granici ukrajinski novinari i naši fanovi. Nakon toga smo odlučili otići na putovanje po različitim regijama Ukrajine kako bi svaki Ukrajinac imao priliku dotaknuti naš trofej s Eurosonga jer to nije samo naša pobjeda nego i pobjeda svakog Ukrajinca - kaže nam Oleg.

Nakon što su 14. svibnja uzeli staklenu statuu mikrofona na blještavoj pozornici prepunoj konfeta u Torinu, odlučili su se vratiti u svoju zemlju i otići na bojište.

- Naši simboli pobjede na Eurosongu sada pomažu Ukrajini dobiti pobjedu u ratu s ruskim okupatorom. Bend Kalush Orchestra odlučio je pokloniti ružičasti šešir i eurovizijski trofej nekome od donatora u akciji prikupljanja sredstava za pomoć oružanim snagama Ukrajine - otkriva nam reper.

Zanimalo nas je i kako to da su za prvi nastup nakon Eurosonga odabrali baš Hrvatsku...

- A zašto ne Hrvatska? Tako se odigralo, a mi smo pomislili zašto ne bismo otišli prvo u ovu zemlju jer nismo još ovdje nastupali. Nikad prije nisam bio u Hrvatskoj, ali od sada ću govoriti da jesam! - smije se Psyuk.

Uoči samog nastupa, zanimalo nas je i što su pripremili za mnogobrojnu publiku u Umagu.

- Ne volim pričati o tome što će biti na pozornici jer puno je bolje da vidite uživo nego da slušate o tome. Ali sigurno će biti puno "drivea", ukrajinskog folklora u kombinaciji s rapom i hip-hopom - otkriva pjevač. Dodaje kako već imaju nekoliko novih pjesama koje će uskoro objaviti.

- Ali prije svega, svi mi čekamo našu najveću pobjedu! - kaže Oleg. Njihovi dani u rodnoj Ukrajini uvelike se razlikuju od života na koji su navikli.

- Nakon Eurosonga smo dobili specijalnu dozvolu za izlaz iz zemlje. Nakon finala natjecanja smo se vratili u Ukrajinu i nastavili smo se baviti onim čime smo se bavili prije natjecanja. Ja, primjerice, imam svoju volontersku udrugu koja se zove 'Gdje si?' ('Ti de?'). Pokušavamo pomoći Ukrajincima koji su ostali bez domova i pomažemo nabaviti potrebne lijekove i stvari. Svaki od nas radi nešto da bi rat protiv Rusije što prije došao kraju. Osim toga, Kalush Orchestra otišao je na svjetsku turneju i za to vrijeme ćemo skupljati novac za podršku Ukrajini - kaže glazbenik.

Svakodnevno dobivaju podršku sa svih strana,

- Najveća podrška su mi moja obitelj, djevojka, prijatelji i naravno svi Ukrajinci koji su glasali za nas iz ostalih država i koji su nam slali riječi podrške - zaključuje reper Oleg Psyuk.

Osim Kalusha u Umagu pjeva i Ana Đurić Konstrakta (43), srpska glazbenica koja je proteklih mjeseci sa svojom pjesmom "In Corpore Sano" postala najtraženije ime regije. Čak 12 bodova od žirija i 12 od publike u finalu Eurosonga potvrda je velike podrške koju dobiva od Hrvatske. Upravo na Sea Star festivalu u Umagu ova talentirana umjetnica imat će svoj prvi koncert kao Konstrakta.

Podsjetimo, iako su, prema glasovima žirija, favoriti bili Velika Britanija, Švedska i Španjolska, Ukrajina je premoćno pobijedila glasovima publike. Putem televotinga prikupili su nedostižnih 439 bodova i skočili na prvo mjesto osvojivši 631 bod, što im je bilo i više nego dovoljno za uvjerljivu pobjedu. Kalush Orchestra i njihov frontmen Psiuk s pjesmom "Stefania" osvojili su Europu, što je bilo i očekivano. Svaki njihov nastup publika u dvorani U Torinu pozdravljala je dugim ovacijama zbog rata u Ukrajini, a i mnogi natjecatelji iz drugih zemalja davali su podršku Ukrajini i njihovu bendu mašući ukrajinskim zastavicama.

Pobjedu Kalush Orchestra posebno emotivno proživio je i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (44), koji se ubrzo nakon finala oglasio preko Facebooka.

- Naša je hrabrost zadivila svijet, a naša glazba osvojila Europu. Siguran sam da naš pobjednički akord u borbi s neprijateljem nije daleko. Sljedeće godine Ukrajina će biti domaćin Eurosonga! Dat ćemo sve od sebe da jednog dana ugostimo sudionike i goste u ukrajinskome Mariupolju. Slobodnom, mirnom, obnovljenom! - napisao je.

Iako natjecatelji na Eurosongu ne smiju s pozornice slati političke poruke, nakon što su izveli pobjedničku pjesmu, Oleh Psiuk je pozdravio sunarodnjake usklikom "Slava Ukrajini".

- Molim vas, pomozite Ukrajini i Mariupolju! Pomozite Azovstalu - misleći pritom na razoreni grad i tvornicu u kojoj su trenutačno u okruženju ukrajinski vojnici i civili. Na pitanje novinara EBU je rekao da je još prerano govoriti o detaljima idućeg Eurosonga.

Pjesmu "Stefania" Oleg Psiuk posvetio je majci.

- Pjesma je originalno posvećena mojoj mami, po kojoj je i dobila ime, no sada je to pjesma za sve ukrajinske majke. To je na neki način oda svim ženama. Pjesma zapravo govori o starenju, a atmosfera je nostalgična. Narator shvaća koliko je majka učinila za njega, svjestan je njezinih borbi i svega što je prošla da bi mu omogućila život kakav po njezinom mišljenju zaslužuje - rekao je za medije uoči Eurosonga.

A bend je ime dobio po njegovom rodnom gradu Kalushu, smještenom na zapadu Ukrajine, u čiju se obranu uključila njegova obitelj, brojni prijatelji i poznanici, pa čak i životna partnerica.

- Nakon izbijanja rata moja se djevojka uključila u pomoć zemlji, izrađivala je i Molotovljeve koktele. Teško se priviknuti na svakodnevicu bez rata i opasnosti, pogotovo jer znamo što se sve događa našim zemljacima, članovima obitelji i prijateljima. Svaku večer i svakog jutra molili smo se da su svi još uvijek živi - izjavio je ranije Psiuk.

Njegov bend došao je na Eurosong nakon skandala s pobjednicom ukrajinskog Izbora za Euroviziju, Alinom Pash. Novinari su otkrili da je bila na Krimu 2015., ali tamo nije doputovala preko Ukrajine.

Naknadno je krivotvorila dokumente o tom putovanju. Stoga su Ukrajinci na Eurosong poslali drugoplasirane, bend Kalush Orchestra. Psiuk je osnovao Kalush Orchestra 2019., a jedan član originalne postave - Vlad Kurochka nije otputovao s njima u Torino jer se pridružio jedinici Teritorijalne obrane Kijeva.

