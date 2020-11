Ukroćen: Davor Šuker je pao na čari bivše misice Kristine Bralo?

Šuker je znao reći da jednostavno nije našao onu pravu. A je li Kristina prava, pokazat će vrijeme... “Brenda” zasad nijedna nije uspjela ukrotiti... Predsjednik HNS-a ne voli pričati o svojim ljubavnim vezama

<p>Predsjednik HNS-a <strong>Davor Šuker</strong> (52) u posljednje vrijeme jako je blizak s bivšom Kraljicom Hrvatske <strong>Kristinom Bralo</strong> (27).<br/> Šuška se kako ga je plavokosa ljepotica visoka 178 cm sa savršenim mjerama 90-60-90 osvojila na prvu, no o svojem odnosu šute već mjesecima.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Šukerova tajna imovina</strong></p><p>Kad smo nedavno zvali bivšu misicu, potvrdila nam je da poznaje Šukera, no tad je demantirala da su u ljubavnoj vezi. Ni u jučerašnjem kratkom razgovoru nije htjela pričati o toj temi.</p><p>Kristina Bralo bila je Kraljica Hrvatske 2013. godine. U posljednje vrijeme okrenula se pjevačkoj karijeri pa je snimila pjesme “Pronto”, “Atlantida” i “Hrvatice”.</p><p>Šuker ni inače ne voli pričati o svojim ljubavnim vezama. Posljednja poznata bila je s bivšom Miss Hrvatske <strong>Majom Cvjetković </strong>(34), zbog koje je često putovao u Ameriku. Zajedno su bili dvije godine.</p><p>Šuker je prije Maje ljubio splitsku manekenku <strong>Draganu Radošević</strong> (35), ali i bivšu manekenku <strong>Kristinu Bradač</strong> te bivšu tenisačicu <strong>Ivu Majoli</strong>. Špekuliralo se da će se skrasiti sa španjolskom voditeljicom<strong> Anom Obregon</strong>, no to se nije desilo.</p><p>Šuker je znao reći da jednostavno nije našao onu pravu. A je li Kristina prava, pokazat će vrijeme... “Brenda” zasad nijedna nije uspjela ukrotiti...</p>