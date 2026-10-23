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Ulaznice za nastup Gervaisa u Areni Zagreb su planule u samo par sati! Evo koje su još ostale

Piše Tina Ozmec-Ban,
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Ulaznice za nastup Gervaisa u Areni Zagreb su planule u samo par sati! Evo koje su još ostale
Foto: Reuters/Screenshot
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Ako ste obožavatelj ovog komičara koji u lipnju stiže u Zagreb, niste jedini, što pokazuje i činjenica da je većina ulaznica za njegov nastup već prodana, i to tek nekoliko sati nakon što su puštene u prodaju

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U ponedjeljak je obavljeno kako poznati britanski komičar Ricky Gervais stiže u Arenu Zagreb. Pred zagrebačkom će publikom nastupiti 19. lipnja iduće godine, a danas u 10 sati je krenula prodaja ulaznica putem sustava Eventim. A čini se i kako su Hrvati i Hrvatice veliki obožavatelji Britanca koji je, između ostalog, autor i zvijezda kultnih serija The Office, Extras i Derek, kao i hvaljene Netflixove hit-serije After Life.

NASTUPIT ĆE U ARENI Ricky Gervais veseli se Zagrebu: 'Čuo sam samo dobre stvari!'
Ricky Gervais veseli se Zagrebu: 'Čuo sam samo dobre stvari!'

Jer - svega nekoliko sati nakon što su puštene u prodaju, ulaznica gotovo pa više i nema. Nisu više dostupne ulaznice za Lože i salone, Parter 1, Tribina dolje 1, Parter 2, Tribina dolje 2, Parter 3, Tribina gore 1, Parter 4 i Tribina gore 2. 

Kako se može vidjeti na stranici Eventima, dostupne su ulaznice za Tribina dolje 1 Platinum, a ako se odlučite za to, jednu ćete ulaznicu platiti 239,50 eura. No, uz tu opciju stoji i napomena kako će 'Platinum UPLIFT biti doniran organizaciji za zaštitu životinja po Rickyjevom izboru'. To je komičar i ranije najavio, a po završetku njegove prethodne turneje Mortality je organizacijama za zaštitu i dobrobit životinja diljem svijeta donirano gotovo 2,5 milijuna britanskih funti. 

Foto: Screenshot

Osim ovih ulaznica, dostupne su još i ulaznice za Tribinu gore, po cijeni od 77 eura. Inače, cijene ulaznica su se za ovaj nastup kretale od 51,50 eura za Tribinu gore 2, pa do 152 eura koliko je trebalo izdvojiti za ulaznicu u sektoru Lože i saloni. 

NASTUPIT ĆE U ARENI Ricky Gervais dolazi u Zagreb!
Ricky Gervais dolazi u Zagreb!

A osim što se publika veseli Gervaisu, sudeći prema objavama na njegovim društvenim mrežama, i on je uzbuđen što će napokon nastupiti u Zagrebu. Prije nekoliko je dana tako objavio: 'Poseban pozdrav Zagrebu! Nikada nisam nastupio u Hrvatskoj, čak je nisam ni posjetio, ali sam čuo samo dobre stvari o toj zemlji i ljudima. Nadam se da ćete nabaviti kartu i uživati u nastupu. Jedva čekam!'

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