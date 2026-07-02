Ulaznice za Thompsonov nastup u Zaprešiću su i na oglasnicima: Neke se prodaju ispod cijene...

Još samo dva dana dijeli obožavatelje od koncerta Marka Perkovića Thompsona (59) na Inkerovu stadionu 'Ivan Laljak Ivić' u Zaprešiću, a na Njuškalu se i dalje prodaju ulaznice. U oglasima se mogu pronaći parter, Fan Pit, tribine, pa čak i VIP stolovi, a neke se nude po istoj, pa čak i nižoj cijeni od one u službenoj prodaji. Prve ulaznice rasprodale su se velikom brzinom, a organizatori su potom pustili dodatne nakon što je povećan kapacitet za publiku na stadionu.

Ulaznice se putem Entrija i dalje mogu kupiti. Za parter treba izdvojiti 40, Fan Pit 60, a za VIP stol 100 eura. Zanimljivo je da većina prodavača na Njuškalu ne traži više od službene cijene. Ulaznice za parter najčešće se prodaju za 40 ili 50 eura, pa se dio njih nudi po istoj cijeni po kojoj su i kupljene. Fan Pit ulaznice u većini oglasa prodaju se za 50 eura, odnosno 10 eura manje nego u službenoj prodaji, dok se ulaznice za tribine kreću između 35 i 65 eura. Osim pojedinačnih ulaznica, u ponudi su i paketi od dvije ili četiri karte.

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Oglase objavljuju prodavatelji iz različitih dijelova Hrvatske, među ostalim iz Zagreba, Zaprešića, Samobora, Dugog Sela, Velike Gorice, Vrbovca i Preloga, a među ponudama mogu se pronaći i one iz Njemačke te Bosne i Hercegovine.

Posebna regulacija prometa u Zaprešiću

Koncert će zbog najavljenih visokih temperatura početi u 21 sat, sat vremena kasnije nego što je prvotno bilo planirano. Organizatori su pozvali posjetitelje da na vrijeme krenu prema stadionu kako bi izbjegli gužve te podsjetili da će na više lokacija biti dostupna pitka voda.

Na koncertu se očekuju 25.753 posjetitelja, koliko iznosi službeni kapacitet prema evakuacijskom elaboratu, pa će u Zaprešiću vrijediti posebna regulacija prometa. Uži centar grada bit će zatvoren za automobile posjetitelja, a svi koji dolaze na koncert bit će usmjereni na parkiralište trgovačkog centra Westgate, gdje je osigurano oko 7000 parkirnih mjesta.

Pripreme za koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Od trgovačkog centra Westgate do stadiona tijekom cijeloga dana vozit će besplatni shuttle autobusi, a za one koji će odlučiti pješice krenuti prema stadionu bit će postavljeni punktovi s pitkom vodom. Nakon završetka koncerta organizirani su dodatni ZET-ovi autobusi prema Črnomercu i izvanredni vlakovi prema Zagrebu kako bi se veliki broj posjetitelja što brže razišao.

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Piće se može kupiti i gotovinom

Ranije su iz organizacije najavili mogućnost plaćanja pića i karticama i gotovinom. Objasnili su tada kako su tu uslugu ove godine spremni ponuditi budući da je riječ o manjem koncertu nego lani.