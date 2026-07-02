Obavijesti

Show

Komentari 2
KONCERT U SUBOTU

Ulaznice za Thompsonov nastup u Zaprešiću su i na oglasnicima: Neke se prodaju ispod cijene...

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Ulaznice za Thompsonov nastup u Zaprešiću su i na oglasnicima: Neke se prodaju ispod cijene...
6
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Prve ulaznice rasprodale su se velikom brzinom, a organizatori su potom pustili dodatne nakon što je povećan kapacitet za publiku na stadionu. Na Njuškalu se neke ulaznice prodaju jeftinije nego na Entriju

Admiral

Još samo dva dana dijeli obožavatelje od koncerta Marka Perkovića Thompsona (59) na Inkerovu stadionu 'Ivan Laljak Ivić' u Zaprešiću, a na Njuškalu se i dalje prodaju ulaznice. U oglasima se mogu pronaći parter, Fan Pit, tribine, pa čak i VIP stolovi, a neke se nude po istoj, pa čak i nižoj cijeni od one u službenoj prodaji. Prve ulaznice rasprodale su se velikom brzinom, a organizatori su potom pustili dodatne nakon što je povećan kapacitet za publiku na stadionu.

ČUDO U ZAPREŠIĆU Na Thompsonovu koncertu piće će se plaćati i gotovinom
Na Thompsonovu koncertu piće će se plaćati i gotovinom

Ulaznice se putem Entrija i dalje mogu kupiti. Za parter treba izdvojiti 40, Fan Pit 60, a za VIP stol 100 eura. Zanimljivo je da većina prodavača na Njuškalu ne traži više od službene cijene. Ulaznice za parter najčešće se prodaju za 40 ili 50 eura, pa se dio njih nudi po istoj cijeni po kojoj su i kupljene. Fan Pit ulaznice u većini oglasa prodaju se za 50 eura, odnosno 10 eura manje nego u službenoj prodaji, dok se ulaznice za tribine kreću između 35 i 65 eura. Osim pojedinačnih ulaznica, u ponudi su i paketi od dvije ili četiri karte.

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju
Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Oglase objavljuju prodavatelji iz različitih dijelova Hrvatske, među ostalim iz Zagreba, Zaprešića, Samobora, Dugog Sela, Velike Gorice, Vrbovca i Preloga, a među ponudama mogu se pronaći i one iz Njemačke te Bosne i Hercegovine.

Posebna regulacija prometa u Zaprešiću 

Koncert će zbog najavljenih visokih temperatura početi u 21 sat, sat vremena kasnije nego što je prvotno bilo planirano. Organizatori su pozvali posjetitelje da na vrijeme krenu prema stadionu kako bi izbjegli gužve te podsjetili da će na više lokacija biti dostupna pitka voda.

Na koncertu se očekuju 25.753 posjetitelja, koliko iznosi službeni kapacitet prema evakuacijskom elaboratu, pa će u Zaprešiću vrijediti posebna regulacija prometa. Uži centar grada bit će zatvoren za automobile posjetitelja, a svi koji dolaze na koncert bit će usmjereni na parkiralište trgovačkog centra Westgate, gdje je osigurano oko 7000 parkirnih mjesta.

Pripreme za koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću
Pripreme za koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Od trgovačkog centra Westgate do stadiona tijekom cijeloga dana vozit će besplatni shuttle autobusi, a za one koji će odlučiti pješice krenuti prema stadionu bit će postavljeni punktovi s pitkom vodom. Nakon završetka koncerta organizirani su dodatni ZET-ovi autobusi prema Črnomercu i izvanredni vlakovi prema Zagrebu kako bi se veliki broj posjetitelja što brže razišao.

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju
Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Piće se može kupiti i gotovinom 

Ranije su iz organizacije najavili mogućnost plaćanja pića i karticama i gotovinom. Objasnili su tada kako su tu uslugu ove godine spremni ponuditi budući da je riječ o manjem koncertu nego lani. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Petra Dugandžić slavi 50. rođendan: Ljubi 26 godina mlađeg i promijenila je izgled
VELIKO SLAVLJE

FOTO Petra Dugandžić slavi 50. rođendan: Ljubi 26 godina mlađeg i promijenila je izgled

Petra Dugandžić je posljednjih godina često privlačila pažnju zbog svoje ljubavne priče s nigerijskim nogometašem Makom Nobleom, koji je od nje mlađi 26 godina. Nedavno je otkrila da je promijenila izgled, a danas slavi 50. rođendan. Pogledajte kako se mijenjala.
FOTO Ivana Vida je prije 12 godina ponijela titulu Kraljice Hrvatske: Evo kako se mijenjala
BISTE LI JE PREPOZNALI?

FOTO Ivana Vida je prije 12 godina ponijela titulu Kraljice Hrvatske: Evo kako se mijenjala

Ivana Gugić, tada mlada manekenka, ponijela je titulu najljepše 2014. godine na izboru za Kraljicu Hrvatske. Iako je tada bila manje poznata javnosti, sada je svi vrlo dobro znaju kao suprugu našeg nogometaša Domagoja Vide
Rihanna predstavila novo donje rublje: Pozirala je u grudnjaku i štiklama pa sjela na napuhanca
LJETNI LOOK

Rihanna predstavila novo donje rublje: Pozirala je u grudnjaku i štiklama pa sjela na napuhanca

Glazbena ikona i poduzetnica Rihanna pohvalila se novom linijom u svom brendu donjeg rublja Savage X Fenty. Kako bi najbolje promovirala seksi komade, odlučila ih je obući i pokazati kako pristaju...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026