Upravo smo na ručku, kaže nam redatelj Jakov Sedlar (70) koji je ponovno domaćin bivšem holivudskom glumcu Kevinu Spaceyu (62). Glumac je od srijede ujutro u Hrvatskoj, a zasad je posjetio otok Brač.

Britanski mediji pišu kako je Spacey stigao u Hrvatsku snimati novu dokumentarnu seriju, no Sedlar demantira te navode.

- Kakva serija? On je došao na godišnji odmor. Odmarati se i uživati - kaže nam Sedlar.

Spacey je snimljen prvi put otkako se pojavio na sudu u Londonu zbog optužbi za seksualno zlostavljanje trojice muškaraca. Sud mu je odredio bezuvjetnu jamčevinu, pa je slobodan putovati bilo gdje po svijetu.

Glumac kojeg je Hollywood odbacio u početkom ove godine u Hrvatskoj je ranije snimao igrani film ''Bilo jednom u Hrvatskoj'' redatelja Jakova Sedlara. U njemu je utjelovio prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana i koji je u kinima od svibnja.

- Kevin je film pogledao ranije i s njim je oduševljen. Jedva čeka da film dođe u Ameriku u kasnu jesen. Dobiti Spaceyja u filmu je san svakog čovjeka koji se bavi filmom - rekao nam je Sedlar na premijeri.

Premijeru tada nije propustio ni osebujni političar i umirovljeni general Ljubo Ćesić Rojs (64). Tada smo ga upitali je li u redu da Tuđmana glumi Spacey, koji je optužen za seksualno zlostavljanje.

- Po mome mišljenju, on je profesionalac i to je u redu. A za što je on optužen u Americi, ja ne znam. On je dobitnik dva Oscara, veliki glumac. Prema tome, jesu li točne te afere ili ne, to su problemi Sjedinjenih Američkih Država, nisu to naši problemi. Spacey je prva violina Hollywooda - rekao je svojedobno Rojs.

Spacey je nekad bio jedna od najvećih američkih filmskih zvijezda, no uvelike se povukao iz javnosti nakon što je prije pet godina optužen za seksualno zlostavljanje.

U studenom 2017. londonsko kazalište Old Vic priopćilo je da je od 20 muškaraca zaprimilo 20 odvojenih optužbi za Spaceyjevo neprimjereno ponašanje. Riječ je o muškarcima koji su sa Spaceyjem bili u kontaktu u kazalištu ili vezano za njega, u periodu između 1995. i 2013.

- Gospodin Spacey snažno odbacuje sve optužbe u tom slučaju - rekao je njegov odvjetnik Patrick Gibbs sudu.

Ako bude proglašen krivim za seksualni napad prijeti mu šest mjeseci zatvora i novčana kazna, no drugo djelo odnosa bez pristanka moglo bi dovesti i do kazne doživotnog zatvora. Nakon što su na vidjelo izašle optužbe za seksualno zlostavljanje, Spacey je izbačen iz TV serije "Kuća od karata" i iz filma "Sav novac svijeta".

