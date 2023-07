'Ultra' galebari vrebaju na Bačvicama: 'Moraš biti svoj, a Hrvatice nikako nisu lake žene!'

Profesionalno se bavim boksom, a prije sam bio u Legiji stranaca. Radim kao špijun za američku vladu u Hrvatskoj. Ovdje sam na odmoru svega nekoliko dana, majka je naslijedila hotel pa čekam kupoprodajni ugovor. Ne bih ti smio otkriti, ipak se radi o državnoj tajni, samo su neke od suludih priča koje su “galebari” prodavali turistkinjama na odmoru. Gdje su danas dalmatinski galebovi? Postoje li još?

POGLEDAJTE VIDEO:

Posljednjih dana u Splitu, zahvaljujući Ultra festivalu, na tisuće mladih i zgodnih turistkinja opkolilo je lokalnu plažu Bačvice, a nas je zanimalo jesu li upoznale nekoga “galeba”.

Bilo je tu puno upada, ali ne od strane domaćih, nego stranaca. Zanimljivo je da nismo upoznali nikoga tko je baš iz Hrvatske. U Splitu smo u ova tri dana upoznali najviše Nizozemaca, Britanaca, Nijemaca i Španjolaca.

- Cure, želite li nešto popiti, prekrasne ste!, redovni su upadi Britanaca - priča nam Chanel iz Nizozemske, koja s nekoliko prijateljica uživa na Baćama.

Za razliku od djevojaka iz Nizozemske, mlade Španjolke imale su jako neugodno iskustvo s dečkima na Ultri.

- Prije dva dana prišao nam je Amerikanac koji je ponudio novac za grupni seks.

- Bilo je odvratno, zvao nas je i na privatni party, a da stvar bude još gora, tražio je mobitel kako bismo mu slale fotke stopala. Odvratno! Naravno da smo sve odbile i otišle svojim putem - priča nam Martina iz Madrida, koja se došla ludo zabaviti s prijateljicama na Ultri.

I dvije Šveđanke odlučile su slobodno popodne provesti na Bačvicama.

- Nismo upoznale ni jednog Hrvata ovdje u Splitu. Očito smo blagoslovljene što nismo upoznale ‘galebove’ - našalila se Gilda, koja odmah po završetku Ultre napušta Split.

Trojica mladih Amerikanaca zato vrebaju na Bačvicama, a otkrili su nam kako pristupiti ženi.

- Moraš biti svoj, samo razgovor je bitan. Naravno, i mi lažemo kao i vaši ‘galebovi’, ali ne neke goleme nemoguće laži. Iako možemo primijetiti da Hrvatice nisu lake - kaže nam Jeremy, koji je inače fitness trener u Americi.

U daljini na Bačvicama napokon čujemo i hrvatski jezik, nasmijanu ekipu pitamo “ima li što galebova još, jesu li izumrli”. Svi prasnu u smijeh, a priča se sama pokrene.

Foto: Ivana Ivanović/Pixsell

- Ma neće to nikad izumrit. Ima jedan ode naš galeb, baš sam slušala jednom kako on vreba. On bi svakoj strankinji koja dođe upa. Zamislite sad ovdje leži žena, onako vidi se da je blida i da je tek došla. On je njoj odmah prišao i ubacio spiku, neka Zagrepčanka. Koliko sam čula, ona radi ka stomatolog ili u nekoj stomatološkoj radnji, a odma on: ‘Idem raditi u Zagreb zube’. Ja kažem: ‘Bože, pa je l’ moguće, laže ka pas’ - kroz smijeh nam priča Živka.

- Jesam dobar, jesam galeb, ali kod mene to ide malo manje. Nažalost, slab sam s jezicima, ali oni ljubavni odlično pričam. Ima jedan ode šta priđe svakoj ženskoj, ali ne pali ništa. Ja sam mu reka: ‘Bolje priđi muškom, možda će bolje paliti’ - priča nam Darko, starosjedilac na Baćama.