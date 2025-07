Ultra pozdravila Split i odselila na otoke: Objavili već datume festivala za iduću godinu!

Trodnevni glazbeni spektakl u Splitu kulminirao je sinoć na glavnoj pozornici nastupima triju istinskih velikana svjetske elektroničke scene - Afrojacka, Martina Garrixa i Hardwella, finale kakvo priliči festivalu ovog kalibra. Paralelno, na RESISTANCE pozornici zabilježen je povijesni trenutak, svjetska premijera B2B koncepta Adama Beyera i Mau P-a, a zatvaranje je pripalo Amelie Lens čime je zaokružen program koji je oduševio i najzahtjevnije ljubitelje underground zvuka. U samom vrhuncu večeri službeno je najavljeno i 12. izdanje festivala koje će se održati na istom mjestu, na splitskom Parku Mladeži, od 10. do 12. srpnja 2026. godine. Uzbuđenje se danas nastavlja kroz Destination ULTRA putovanje po otocima! Prva stanica je 585 Club u Bolu gdje starta posebno RESISTANCE izdanje, novitet koji će predstaviti vrhunski line up i atmosferu dostojnu nastavka ovog festivalskog iskustva.

Večer je otvorio Julian Cross riječima: „Ovo je moj prvi nastup na ULTRI i osjećam se kao da sam ostvario svoj najveći san.“ Bio je to simboličan početak noći u kojoj je ULTRA ponovno pokazala zašto je više od festivala. Idući na redu bio je Willy William, globalno prepoznato ime s milijardama pregleda i autor hitova koji su obilježili plesne podije diljem svijeta. Njegov nastup na ULTRI bio je pun pogodak, energičan, ritmičan i svjež, a sudeći po reakcijama publike, upravo je on bio jedno od najupečatljivijih glazbenih iznenađenja večeri. Uslijedio je i povratnik Gryffin kao uvertira impresivnom nizu nastupa za veliko finale ove srpanjske večeri. Afrojack je svoj nastup započeo pozdravom “Dobro večer”, jednostavno, ali dovoljno da podsjeti na ono što svi već znaju - on je ovdje domaćin. Jedno je od najprepoznatljivijih imena festivala, izvođač koji se vraća iz godine u godinu i koji je postao sastavni dio ULTRA Europe identiteta. Glavnu je pozornicu potom preuzeo Martin Garrix, koji je već u petak priredio nezaboravan set iznenađenja s Alessom. Emocija, energija i obostrana vjernost potvrđuju da Garrix više nije samo gost ove pozornice, on je dio ULTRA obitelji. Večer je zatvorio Hardwell, na način koji je postao tradicionalan za festival, energično, emotivno i spektakularno. Za mnoge, upravo je Hardwellovo finale simbol kraja i početak novog poglavlja ULTRE, a njegov nastup svake godine budi isti osjećaj zajedništva, nostalgije i euforije.

Foto: promo

RESISTANCE pozornica i posljednje je večeri pokazala da je jedan od najuzbudljivijih prostora festivala. Vrhunac večeri počeo je ekskluzivnim B2B nastupom Adama Beyera i Mau P-a, što je ujedno bilo i prvo zajedničko pojavljivanje ovog dvojca pred publikom, koncept koji je izazvao ogroman interes. Kao savršeno zatvaranje večeri uslijedio je nastup Amelie Lens čiji je techno i sugestivan groove držao publiku u pokretu do posljednje minute. RESISTANCE je još jednom potvrdio da nije samo alternativna pozornica, već ključni dio ULTRA Europe integriteta, prostor koji raste, evoluira i okuplja istinske ljubitelje underground zvuka.

Glazbena karavana danas se seli na otoke, a prva postaja je 585 Club u Bolu, domaćin posebne novosti ovogodišnjeg Destination programa, dolaska RESISTANCE koncepta na otok. Program otvaraju Joshua Robbie i Jasmin Blunst, dok će glavni set imati Mind Against, svjetski poznati techno duo čiji hipnotični zvuk savršeno pristaje atmosferi bolske pozornice pod zvijezdama. Time RESISTANCE nastavlja širiti svoj doseg i status jednog od najutjecajnijih brendova unutar ULTRA svijeta. Ulaznice su u prodaji u sustavu Entria te na blagajni kluba, a mogu se osigurati po cijeni od 25€ za GA i 49€ za VIP iskustvo.