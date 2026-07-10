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PRVI DAN SPEKTAKLA

Ultra trese Split! Park mladeži krcat rasplesanim partijanerima

Split je ponovno u znaku Ultre! U Parku mladeži u petak navečer počelo je 12. izdanje jednog od najvećih europskih festivala elektroničke glazbe, koji će tijekom tri dana ugostiti neka od najvećih svjetskih DJ imena. Na prvi dan festivala stigle su tisuće partijanera iz cijelog svijeta, a atmosferu s najvećeg ljetnog tuluma pogledajte u našoj galeriji
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Split: Prvi dan Festivala Ultra Europe
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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