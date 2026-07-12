Obavijesti

Galerija

Komentari 5
mega galerija

Ultru preplavile tangice, među partijanerima i Vampirica Olja

SPLIT - Drugu večer Ultre ponovno su se nosile tangice, mrežaste haljine i šljokice. Ni Vampirica Olja, splitska umjetnica i bivša kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu', nije propustila festival. Parkom mladeži plesali su i partijaneri s plavim perikama, rogovima i drugim upečatljivim detaljima
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Split: Drugi dan Ultra Europe festivala
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
1/78
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Komentari 5

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026