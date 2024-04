Umirovljenica Ana prva kuha u novom tjednu 'Večere za 5'

Umirovljenica Ana Križak ugostit će protukandidate prvog dana ovotjedne 'Večere za 5'. Ana dolazi iz Cerne, uživa u danima mirovine i po zanimanju je trgovkinja. Kuhanje joj je velika ljubav, a posebno voli svoju slavonsku kuhinju.

- Živim sa suprugom i sinom, imam unuke i praunuke! Imam mačku i psa, to je to. Sretna sam što mi je unučad tu, što nisu otišli van, nitko nije daleko, često mi dođu i baš nam je lijepo - ispričala je Ana o sebi.

- U mirovini sam, a bavili smo se pekarom, imali smo svoju pekaru, pekli smo kruh, to smo radili godinama. Bilo je dobro - dodala je Ana.

- Prijavila me nećakinja, navečer mi je rekla da me prijavila u 'Večeru za 5' i zaista, uskoro sam dobila poziv. Ne volim da mi je kuhinja neuredna, volim da je sve čisto dok kuham. Sama sebi da nađem manu? Nemam pojma, nitko ni ne kuha u mojoj kuhinji osim mene. To je moje carstvo. Pobijediti bih voljela, ali ako ne, nisam se prijavila radi toga. Dovoljno mi je da sam ispunila svoju želju i sudjelovala u emisiji - zaključila je simpatična umirovljenica.

Svoju večeru odlučila je spraviti od sastojaka kao što su celer, kupus, mljeveno meso, krumpir, brašno, keksi i narančin sok.

- Nisu loši sastojci, ja nisam izbirljiv čovjek, volim sve jesti - komentirao je Ivan. Carla je otkrila da se najviše veseli keksima i narančinom soku, a najmanje kupusu.

- Većinu sastojaka s popisa volim, može se reći da će biti zanimljiva večera, mogla bi biti dobra - zaključio je Antonio!

