Umjesto Janjić dolazi Winter...

Dosadašnja Rita, Nataša Janjić Medančić, nedavno je rodila pa je umjesto nje uskočila Vanda Winter u predstavi Planet Arta koja će se prenositi uživo putem linka

<p>Mini ciklus “novoga kazališta” večeras će zaokružiti predstava “Ritina škola”. Planet Art pokrenuo je novi projekt, u startu vrlo uspješan, u kojem predstave koje igraju prenose uživo, a putem linka gledaju ih iz cijelog svijeta.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Danas će u zagrebačkoj Maloj sceni “Ritinu školu” izvesti 150. put, a premijerno će u ulozi Rite nastupiti <strong>Vanda Winter </strong>(36). Dosadašnja Rita, <strong>Nataša Janjić Medančić </strong>(38), nedavno je rodila. Na probama je bilo zanimljivo.</p><p>- Probe su bile dinamične jer smo imali malo vremena, ali smo radili predano i s velikom voljom. Pretpostavljam da smo se kroz ovaj pandemijski period zaželjeli pozornice i publike, a nije mala stvar ni u ovim vremenima imati premijeru, i to još, u mojem konkretnom slučaju, izvan matičnog kazališta, pa sam uzbuđena, zahvalna i veselim se novoj pustolovini - rekla je Vanda. Prije šest godina bila je na premijeri predstave. Nije tad mislila da će doći dan kad će i glumiti u njoj.</p><p>- Premijeri sam prisustvovala jer sam u to vrijeme već surađivala s Markom (Torjanac, op.a.) i Planet Artom na nagrađivanoj predstavi ‘Plemena’. To mi je iskustvo ostalo u sjajnom sjećanju, a Marka od tada ubrajam u poseban krug suradnika kojima, kad me pozovu u projekt, najprije kažem ‘da’, a tek onda pitam o čemu se radi. Tako je bilo i ovaj put! S Natašom se nije čula...</p><p>- Nema za tim potrebe, vremena je malo, a ovo mi nije prvo uskakanje. Kao većina kolega, imam s tim iskustva, kao i s tim da sam bila zamijenjena u trenutku kad sam odlučila uzeti pauzu zbog majčinstva, tako da znam kako je to s obje strane medalje - dodala je Vanda. Sudjelovat će i u projektu kazališta Planet Art, u kojem se na <a href="https://live.planet-art.hr/">linku </a>prenose predstave uživo.</p><p>- Ovo je novost, usudila bih se reći, u svjetskom smislu. Iako se nas na sceni i ne tiče jer glumimo isto kao da kamere ne postoje, bit će zanimljivo vidjeti hoće li ovaj način konzumiranje teatra kao opcija zaživjeti u vremenima koja dolaze i nevezano uz pandemiju - kaže glumica.</p>