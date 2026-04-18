Umrla glumica Nadia Fares (57)

Francuska glumica Nadia Farès preminula je u 57. godini života nakon što je prošlog tjedna pronađena bez svijesti u bazenu luksuznog fitness centra u Parizu.

Incident se dogodio 11. travnja u prestižnom klubu, nakon čega je glumica pala u komu. Prema dostupnim informacijama, doživjela je srčani zastoj te je preminula u petak, piše Daily Mail.

Tužnu vijest potvrdile su njezine kćeri Cylia i Shana Chasman.

“S neizmjernom tugom objavljujemo da nas je ovog petka napustila Nadia Farès. Francuska je izgubila veliku umjetnicu, ali za nas je to prije svega majka koju smo upravo izgubile”, poručile su.

Kako se navodi, Farès je u trenutku nesreće plivala dužine bazena prije nego što je izgubila svijest. Pronađena je na dnu bazena u položaju nalik na jogu, prema navodima tužiteljstva. Jedan od prisutnih plivača odmah je započeo reanimaciju u pokušaju da joj spasi život, sve do dolaska hitne pomoći.

Glumica je potom prevezena u bolnicu gdje je stavljena u induciranu komu, no unatoč naporima liječnika, nije se uspjela oporaviti.

Iza nje su ostale dvije kćeri koje je dobila u braku s američkim producentom Steveom Chasmanom. Par se vjenčao 2002. godine, a razišli su se prije četiri godine. Farès je ranije izjavila kako joj je preseljenje u Los Angeles sa suprugom bilo poticaj da se posveti obitelji i majčinstvu.

Nedavno se vratila u Francusku nakon godina provedenih u Sjedinjenim Američkim Državama, a planirala je i svoj redateljski prvijenac kasnije godine.

Farès se tijekom života suočavala i s ozbiljnim zdravstvenim problemima. Godine 2007. podvrgnuta je operaciji mozga zbog aneurizme, koju je opisala kao “tempiranu bombu koju je trebalo hitno riješiti”. Također je otkrila da je u razdoblju od četiri godine prošla kroz tri operacije srca.

Međunarodnu slavu stekla je 2001. godine zahvaljujući glavnoj ulozi u trileru Crvene rijeke. Rođena u Maroku, s obitelji se kao dijete preselila na jug Francuske. Karijeru je započela 1990-ih na televiziji, a širu popularnost donijela joj je uloga u seriji Elles n'oublient jamais (One nikada ne zaboravljaju).

U toj seriji utjelovila je ljubavnicu oženjenog muškarca u napetoj i provokativnoj radnji. Godine 2016. glumila je lik Vanesse d’Abrantes u Netflixovoj seriji Marseille.

