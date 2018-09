'Umri muški 6' dobio je naslov, Bruce Willis ipak glumi ulogu

Franšiza 'Umri muški' ove godine slavi 30. rođendan, jer premijera prvog nastavka bila je 12. srpnja 1988. A u trideset godina svojeg postojanja, dobili smo pet filmova tog serijala, svaki naredni sve lošije i lošije kvalitete.

A uskoro ćemo dobiti još jedan film iz te franšize, posve moguće najgori u nizu. U pitanju je film koji se originalno zvao 'Die Hard: Year One', no ime je nedavno promijenjeno u jedno značajno slabijeg zvuka.

Foto: Twitter/Screenshot2

Šesti film u serijalu ima ime 'John McClane', prema glavnom liku serijala, što je možda i najgore moguće ime. Naime, takva promjena je 'ubila' kontinuitet imenovanja, kojeg su prethodnih pet filmova održavali. Fokus samo na ime glavnog lika nam u stvari ne govori ništa, a posve je i moguće da postoje gledatelji koji ne stoje dobro s imenima likova, pa će promjena njima biti nejasna.

- Možete vidjeti našu namjeru u činjenici da naslov kojeg smo predali kaže 'McClane'. Želimo da vas John McClane zanima više no ikad - izjavio je producent Lorenzo di Bonaventura.

Foto: IMDB

Podsjećamo, šesti film odvijat će se u prošlosti. Redatelj Len Wiseman je konstatirao da će se film odvijati na Staru godinu 1979. godine, ali da će se dio radnje odvijati i u sadašnjosti.

- Nikad nismo vidjeli kako je to bilo kad je sreo Holly ili kad je bio običan policajac na pločnicima New Yorka. Uvijek sam o tome razmišljao, a sada to možemo i snimiti. Sve će biti povezano - rekao je redatelj.

Foto: IMDB

Ako su vam gornje izjave čudne, sjetite se samo možda najbolje izjave u cijeloj pentalogiji. Tijekom radnje drugog filma, McClane se upita kako je moguće da se ista stvar dogodi istoj osobi dva puta. To jest, pet puta, a sada ne samo da se dogodilo pet puta, već sve izgleda tako kao da se cijeli njegov život sve događalo na isti način. Gdje god McClane krene, teroristi, spletke i eksplozije.

U novom filmu McClanea će u flashbackovima glumiti još nepoznat glumac, dok će se u 'sadašnjosti' u toj ulozi nalaziti Bruce Willis. O svakom napretku pravovremeno ćemo vas obavijestiti.

