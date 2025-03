Umrla autorica knjiga po kojima su snimljeni Vampirski dnevnici

Lisa Jane Smith, poznatija kao L. J. Smith, autorica knjiga po kojima je snimljena serija Vampirski dnevnici, preminula je u 66. godini života. Smith je preminula mirno u subotu, 8. ožujka 2025., nakon duge borbe s bolešću, objavljeno je na njezinoj službenoj web stranici.

Rođena u Fort Lauderdaleu na Floridi, Smith je postala autorica koja je osvajala liste najprodavanijih knjiga New York Timesa, specijalizirajući se za literaturu za mlade. Tijekom svoje karijere, Smith je napisala 29 knjiga, a najpoznatija je po serijalu Vampirski dnevnici, koja je kasnije adaptiran u hit televizijsku seriju.

Smith je napisala sedam knjiga u serijalu Vampirski dnevnici tijekom 1990-ih, dok je preostalih šest napisala pod pseudonimom, no nastavila je objavljivati alternativne verzije temeljene na vlastitoj verziji priče.

Njezin debitantski roman, The Night of the Solstice, objavljen je 1987. godine, a tri godine kasnije uslijedio je nastavak Heart of Valor, koji je završila 1990. godine.