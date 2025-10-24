Obavijesti

OTKRILI I UZROK SMRTI

Preminula glumica (23) iz serije '9-1-1: Nashville': 'Pokušavamo shvatiti ovaj šokantan gubitak'

Piše Dora Pek,
Preminula glumica (23) iz serije '9-1-1: Nashville': 'Pokušavamo shvatiti ovaj šokantan gubitak'
Foto: Instagram

Isabelle Tate preminula je 19. listopada od posljedica rijetkog neurološkog poremećaja, potvrdila je agentica koja je zastupala glumicu

Filmski svijet potresla je vijest o preranoj smrti mlade američke glumice Isabelle Tate, zvijezde u usponu koja je oduševila gledatelje u seriji '9-1-1: Nashville'. Tate je preminula 19. listopada u dobi od samo 23 godine, a sad je otkriven i uzrok njezine smrti

Agencija The McCray Agency potvrdila je da je Isabelle bolovala od rijetkog oblika Charcot-Marie-Toothove bolesti (CMT), nasljedne neuropatije koja zahvaća periferni živčani sustav.

- Isabelle ‘Izzy’ Tate imala je rijedak oblik CMT-a. Umrla je mirno, okružena obitelji. Molimo za privatnost dok svi pokušavamo shvatiti ovaj iznenadni i šokantan gubitak - izjavila je Kim McCray, osnivačica agencije, a prenosi Entertainment Weekly.

Foto: Instagram

Charcot-Marie-Toothova bolest, objašnjava istoimena udruga, pogađa živce koji povezuju mozak i leđnu moždinu s ostatkom tijela. Bolest uzrokuje postupno slabljenje mišića, gubitak osjeta u udovima, poteškoće s hodanjem i ravnotežom te brojne druge komplikacije koje s vremenom ograničavaju pokretljivost.

Obitelj preminule glumice zamolila je javnost da, umjesto slanja cvijeća, u njezino sjećanje uplate donacije udruzi Charcot-Marie-Tooth.

