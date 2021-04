Anne Douglas, udovica Kirka Douglasa i pomajka Michaela Douglasa, preminula je u četvrtak u Kaliforniji.

Naime, producentica je umrla u svojoj kući na Beverly Hillsu u 103. godini života.

Njezin suprug, legendarni glumac Kirk Douglas, preminuo je u veljači 2020. godine u 104. godini.

Kirk i Anne upoznali su se u Parizu tijekom snimanja filma 'Act of Love', a vjenčali su se 1954. godine.

Dobili su i dvojicu sinova, Petera i Erica. Jedan je producent, a drugi glumac.

- Često se pitam što bi se dogodilo da se nisam vjenčao s njom. Možda ne bih preživio bez njezina smisla za humor i iskrenih instinkta - rekao je jednom Kirk Douglas.

Prije četiri godine par je izdao memoare pod nazivom 'Kirk and Anne: Letters of Love, Laughter, and a Lifetime in Hollywood'.

Zaklada koju su osnovali Kirk i Anne, donirala je milijune dolara raznim institucijama.

- Izvlačila je najbolje od nas, pogotovo od tate. On nikad ne bi imao karijeru kakvu je imao bez njezine pomoći i partnerstva s njom - rekao je glumac Michael Douglas te dodao kako će mu pomajka uvijek ostati u srcu.

Njegova majka i prva supruga Kirka Douglasa, Diana Douglas, preminula je 2015. godine.