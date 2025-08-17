Više od tri desetljeća provela je na sceni HNK Split, a publika će je najviše pamtiti po ulozi Dragice Odak u seriji 'Ruža vjetrova'
TUGA U SPLITU
Umrla je glumica Jasna Malec Utrobičić iz serije Ruža vjetrova
Čitanje članka: < 1 min
Preminula je splitska glumica Jasna Malec Utrobičić. Imala je 76 godina. Tužnu vijest potvrdili su članovi obitelji u nedjelju navečer, piše Dalmacija danas.
Više od tri desetljeća provela je na sceni HNK Split, a publika će je najviše pamtiti po ulozi Dragice Odak u seriji 'Ruža vjetrova'. Glumila je i u brojnim filmovima, među kojima su 'Osmi povjerenik', 'Posljednja volja' i 'Breza', a pojavila se i u seriji 'Lud, zbunjen, normalan', 'Zagrljaj'...
