TUGA U SPLITU

Umrla je glumica Jasna Malec Utrobičić iz serije Ruža vjetrova

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: < 1 min
Više od tri desetljeća provela je na sceni HNK Split, a publika će je najviše pamtiti po ulozi Dragice Odak u seriji 'Ruža vjetrova'

Preminula je splitska glumica Jasna Malec Utrobičić. Imala je 76 godina. Tužnu vijest potvrdili su članovi obitelji u nedjelju navečer, piše Dalmacija danas.

Više od tri desetljeća provela je na sceni HNK Split, a publika će je najviše pamtiti po ulozi Dragice Odak u seriji 'Ruža vjetrova'. Glumila je i u brojnim filmovima, među kojima su 'Osmi povjerenik', 'Posljednja volja' i 'Breza', a pojavila se i u seriji 'Lud, zbunjen, normalan', 'Zagrljaj'...

