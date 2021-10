Prvi put su se upoznali na snimanju talijanskog filma 'Romulus and the Sabines' iz 1962. No, par se razdvojio 1993. nakon što je Sir Roger napustio Luisu zbog njezine najbolje prijateljice

Treća supruga Rogera Moorea, Luisa Mattioli preminula je u 85. godini nakon duge i teške bolesti. Zvijezda James Bonda i samozatajna talijanska glumica bili su u braku 24 godine i zajedno su imali troje djece, kako prenosi The Sun. POGLEDAJTE VIDEO: Prvi put su se upoznali na snimanju talijanskog filma 'Romulus and the Sabines' iz 1962. No, par se razdvojio 1993. nakon što je Sir Roger napustio Luisu zbog njezine najbolje prijateljice Kristine 'Kiki' Tholstrup. Par se službeno razveo 2002. godine. Luisinu smrt potvrdio je najstariji sin para, Geoffrey. - Nažalost, mogu potvrditi da je tako - javio se iz Švicarske, gdje je Luisa navodno živjela u vrijeme svoje smrti. - Luisa je bila bolesna neko vrijeme, pa je to bio težak period za cijelu obitelj - izjavio je drugi član obitelj za The Mirror. Iako su imali ružan prekid, pomirili su se prije Rogerove smrti 2017. godine.