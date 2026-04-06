Obavijesti

Show

U 72. GODINI

Umrla je glumica Marija Krpan: Glumila je u 'Larinom izboru', 'Bibinom svijetu', 'Mamutici'...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Umrla je glumica Marija Krpan: Glumila je u 'Larinom izboru', 'Bibinom svijetu', 'Mamutici'...
Foto: HNK Varaždin

Iz HNK u Varaždinu oprostili su se u ponedjeljak od svoje dugogodišnje članice Marije Krpan. U objavi su napisali kako će je pamtiti i po njenom vedrom duhu kojeg nije gubila do zadnjeg trenutka

Preminula je glumica Marija Krpan u 72. godini, objavio je HNK u Varaždinu čija je bila dugogodišnja članica. U objavi na društvenim mrežama oprostili su se od nje. 

- S dubokom tugom u srcu smo primili vijest da nas je jutros napustila dugogodišnja članica ansambla HNK u Varaždinu Marija Krpan. Osim po mnogobrojnim ulogama, pamtit ćemo je po njezinom vedrom duhu koji nije gubila do zadnjeg trenutka. Iskrena sućut cijeloj obitelji, prijateljima i kolegama, a dragoj Mariji hvala na svemu i sretan put na neko bolje mjesto - napisali su u objavi. 

Marija Krpan rođena je 12. kolovoza 1954. godine. Javnosti je poznata i po televizijskim ulogama u serijama kao što su 'Larin izbor', 'Pod sretnom zvijezdom', 'Mamutica', 'Bibin svijet', 'Zakon ljubavi' i 'Naša kućica, naša slobodica'. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Sjećate se Klare Perko? Ljubav je tražila na selu i u Savršenom, pogledajte kako danas izgleda
SIMPATIČNA NJEMICA

Sjećate se Klare Perko? Ljubav je tražila na selu i u Savršenom, pogledajte kako danas izgleda

Prvo smo ju gledali u Gospodinu Savršenom, a u tom se showu Klara pojavila čak dvaput. Nakon toga gledali smo je u Ljubavi na selu. Ipak, ljubav tamo nije pronašla
FOTO Evo kako su naši poznati proveli Uskrs: Neki bili na špici, drugi pokazali sređene domove
INTIMNI TRENUCI

FOTO Evo kako su naši poznati proveli Uskrs: Neki bili na špici, drugi pokazali sređene domove

Iva Todorić pokazala je pregršt pisanica pa poslala poruku za blagdane. Severina je pozirala s majkom i sinom, a Marko Grubnić je pokazao kako je ukrasio dom
Lana Jurčević je rodila drugo dijete: 'Stigao nam je najslađi uskrsni pilić na sam Uskrs'
OTKRILA I IME

Lana Jurčević je rodila drugo dijete: 'Stigao nam je najslađi uskrsni pilić na sam Uskrs'

Glazbenica je na društvenim mrežama otkrila najsretnije vijesti. Naime, jučer je na sam Uskrs dobila drugo dijete s partnerom Filipom. Objavila je fotke iz rodilišta i otkrila i ime curice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026