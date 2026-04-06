Iz HNK u Varaždinu oprostili su se u ponedjeljak od svoje dugogodišnje članice Marije Krpan. U objavi su napisali kako će je pamtiti i po njenom vedrom duhu kojeg nije gubila do zadnjeg trenutka
Umrla je glumica Marija Krpan: Glumila je u 'Larinom izboru', 'Bibinom svijetu', 'Mamutici'...
Preminula je glumica Marija Krpan u 72. godini, objavio je HNK u Varaždinu čija je bila dugogodišnja članica. U objavi na društvenim mrežama oprostili su se od nje.
- S dubokom tugom u srcu smo primili vijest da nas je jutros napustila dugogodišnja članica ansambla HNK u Varaždinu Marija Krpan. Osim po mnogobrojnim ulogama, pamtit ćemo je po njezinom vedrom duhu koji nije gubila do zadnjeg trenutka. Iskrena sućut cijeloj obitelji, prijateljima i kolegama, a dragoj Mariji hvala na svemu i sretan put na neko bolje mjesto - napisali su u objavi.
Marija Krpan rođena je 12. kolovoza 1954. godine. Javnosti je poznata i po televizijskim ulogama u serijama kao što su 'Larin izbor', 'Pod sretnom zvijezdom', 'Mamutica', 'Bibin svijet', 'Zakon ljubavi' i 'Naša kućica, naša slobodica'.
